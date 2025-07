Blocco ai diesel euro 5: slitta al 2026 lo stop alla circolazione

Le commissioni Ambiente e Trasporti della Camera hanno approvato l’emendamento al decreto Infrastrutture, a prima firma del deputato leghista Riccardo Molinari, che rinvia dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026 il blocco alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino Padano e che coinvolge Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

L’emendamento, sostenuto dal ministro Matteo Salvini, mira a rendere facoltativo il blocco, subordinandolo all’impegno delle Regioni a mettere in campo misure alternative per ridurre l’inquinamento. Inoltre, la limitazione si applicherà solo ai comuni con oltre 100mila abitanti, anziché 30mila come previsto in precedenza.

Secondo il ministro dei Trasporti, “la transizione ecologica non può essere imposta con divieti ma accompagnata con buon senso”, considerando che il provvedimento coinvolgerebbe oltre 7 milioni di veicoli, di cui più di 100mila commerciali.

«Una scelta di buon senso che, soprattutto in Lombardia, rende meno gravoso e oneroso un orientamento europeo a dir poco sproporzionato – così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta il via libera al rinvio di un anno del blocco per i diesel Euro 5 – Alle scelte ideologiche dobbiamo contrapporre azioni sostenibili. Sostenibili in ogni senso: per l’ambiente e per il sistema economico-produttivo».