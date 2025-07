Boarezzo in festa: musica, hobbisti e divertimento nel weekend del 19 e 20 luglio

Dopo il successo dello scorso anno, torna con la sua seconda edizione “Boarezzo in festa – Musica e hobbisti”, l’evento organizzato dall’associazione Amici di Boarezzo, pronto ad animare il borgo con due giorni di allegria, creatività e convivialità.

Il programma prenderà il via sabato 19 luglio dalle ore 18.00 con la serata “Fuori la voce… si canta!”, un karaoke all’aperto animato da DJ Marco, pensato per grandi e piccoli, appassionati del microfono o semplici curiosi pronti a mettersi in gioco in un’atmosfera di festa. Il tutto accompagnato dallo stand gastronomico, attivo per tutta la durata dell’evento.

Il giorno successivo, domenica 20 luglio a partire dalle 10.00, spazio alla fantasia e all’artigianato con il mercatino degli hobbisti: decine di espositori daranno vita a un vero e proprio villaggio della creatività tra oggetti fatti a mano, opere d’arte, decorazioni e curiosità. Anche in questa giornata sarà attivo lo stand gastronomico, per gustare piatti e prodotti del territorio.

Entrambi gli eventi si svolgeranno presso la sede dell’associazione, in piazza Salvadori 1 a Boarezzo, nel cuore del piccolo e suggestivo borgo immerso nel verde. L’iniziativa rappresenta una preziosa occasione per vivere due giornate in compagnia, tra natura, arte e musica, riscoprendo il piacere dello stare insieme.

Per chi volesse partecipare come espositore, è possibile contattare l’associazione al numero 320 7130302 (messaggio WhatsApp).