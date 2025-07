Borducan Jazz Night: dopo il sold out di luglio, una serata speciale il 6 agosto

Il tramonto d’agosto, un cocktail in terrazza e la magia del jazz: Borducan Jazz Night torna mercoledì 6 agosto 2025 con una serata speciale all’insegna della musica e del gusto.

Dopo il tutto esaurito registrato in tutte le date di luglio, il Borducan ha deciso di prolungare la magia del suo format musicale con un nuovo appuntamento, pensato per chi non è riuscito a partecipare o per chi desidera rivivere l’atmosfera unica delle sue serate più suggestive.

Un evento a sorpresa con Mauro L. Porro

Alla guida musicale della serata ci sarà ancora una volta il Maestro Mauro L. Porro, colonna portante delle Borducan Jazz Nights. Per questa occasione speciale, Porro proporrà una performance in duo “Piano e Voce” a tema sorpresa, in un’atmosfera intima e coinvolgente.

Cosa include il biglietto

Il biglietto ha un costo di 38 euro a persona e comprende:

un cocktail a scelta dalla drink list ideata per l'evento, con i celebri liquori della casa

aperitivo con stuzzichini serviti al tavolo, firmati dagli chef Simone e Rashi

un piatto caldo per completare l'esperienza gastronomica

l'esibizione musicale dal vivo nella sala circolare

Spazi e atmosfera

L’apericena si svolgerà in tre ambienti distinti: la terrazza panoramica, la sala del camino e la sala circolare, dove avrà luogo la musica dal vivo.

I tavoli saranno assegnati in base all’ordine di acquisto del biglietto; eventuali richieste particolari possono essere indicate nelle note al momento della prenotazione.

Per acquistare il biglietto e vivere un’esperienza estiva che unisce gusto, atmosfera e grande musica, basta cliccare qui. I posti sono limitati (ma le emozioni garantite).

Contatti

Hotel Al Borducan

via Beata Caterina Moriggi 43, 21100 – Varese (VA)

T: +39 0332 220567

@: info@borducan.com

Sito |Facebook | Instagram