Busto Arsizio sostiene la candidatura di Michelangelo Pistoletto al Premio Nobel per la Pace

La candidatura di Michelangelo Pistoletto al Premio Nobel per la Pace è stata recentemente accettata dal Comitato Norvegese di Oslo, segnando un passo importante per l’artista che ha trasformato l’arte in uno strumento di cambiamento sociale. Secondo le normative del Comitato Nobel, i candidati possono ricevere supporto da organizzazioni, enti, fondazioni e singoli cittadini, e da qualche settimana a Busto Arsizio si sta lavorando attivamente in questo senso.

Il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli hanno già firmato una lettera di sostegno alla candidatura di Pistoletto, riconoscendo l’impegno costante dell’artista nella promozione della pace, della responsabilità collettiva e della comprensione tra le persone attraverso l’arte. La lettera è stata inviata ai consiglieri comunali e alle associazioni culturali, sportive e del terzo settore della città, invitando tutti a sottoscriverla. Le firme sono state raccolte nelle ultime settimane, e sarà possibile aderire nuovamente anche a settembre presso la sede dell’Assessorato alla Cultura a Villa Ottolini-Tovaglieri.

Il sostegno di Busto Arsizio alla candidatura di Pistoletto si fonda su una lunga e prestigiosa collaborazione con l’artista e la sua fondazione. Uno degli esempi più significativi è la rassegna di arte tessile M(a)y Fiber 24, dove è stata esposta una versione del suo celebre “Terzo Paradiso”, ospitata anche al Palazzo dell’ONU di New York. Inoltre, le sale di Palazzo Cicogna hanno accolto un’altra delle sue opere iconiche, la “Venere degli stracci”. Nei prossimi mesi, nel parco del Museo del Tessile di Busto Arsizio, verrà realizzata una nuova versione permanente del “Terzo Paradiso”, rendendo la città parte di una rete globale che comprende 40 Paesi che ospitano l’opera. Questo simbolo rappresenta il segno matematico dell’infinito con un terzo cerchio, che simboleggia l’equilibrio tra natura e artificio, scienza e coscienza, individuo e società.

La cittadinanza di Busto Arsizio è invitata a partecipare attivamente al sostegno di questa candidatura. È possibile firmare la petizione online al link: Firma per dare il Nobel per la Pace 2025 all’arte.

Il Premio Nobel per la Pace 2025 sarà annunciato il 10 ottobre a Oslo, come da tradizione, e la cerimonia di premiazione si terrà il 10 dicembre, anniversario della morte di Alfred Nobel. Nonostante il tempo a disposizione sia breve, la città di Busto Arsizio vuole lanciare un messaggio forte e unito, riconoscendo il merito di Michelangelo Pistoletto e sostenendo la sua proposta di vedere l’arte come un infrastruttura di pace, un ponte tra le differenze e un linguaggio universale di cura e coesione sociale.

Michelangelo Pistoletto, classe 1933, è uno dei fondatori del movimento Arte Povera e un nome di riferimento nel panorama dell’arte contemporanea. La sua candidatura al Premio Nobel per la Pace non nasce da un’opera singola, ma da un pensiero coerente che considera l’arte come motore di cambiamento collettivo, educativo, ecologico e relazionale.

La lettera:

L’Amministrazione comunale di Busto Arsizio intende esprimere il proprio fermo sostegno alla candidatura di Michelangelo Pistoletto per il Premio Nobel per la Pace, proposta dalla Fondazione Gorbachev nel febbraio 2025 e appoggiata da Nobel Italia. Artista di spicco e figura centrale nel movimento dell’Arte Povera, Pistoletto ha dedicato la sua vita all’arte, concependola come una qualità primaria dell’essere umano e come un potente strumento per il cambiamento sociale e la diffusione della pace.

Il pensiero artistico di Pistoletto, in particolare il suo concetto di “Terzo Paradiso”, rappresenta una visione di riconciliazione tra umanità, natura e tecnologia, un approccio quanto mai pertinente nel contesto contemporaneo. La città di Busto Arsizio si fregia di aver ospitato nel 2024 una versione dell’opera, già esposta presso il Palazzo dell’ONU a New York. Il suo approccio ampio e pluridisciplinare incoraggia il dialogo su tematiche fondamentali come la sostenibilità ambientale, la giustizia sociale e la comprensione culturale. La sua arte invita gli spettatori a riflettere sul proprio ruolo nella società, ispirando azioni collettive verso un mondo più armonioso.

Nel corso della sua carriera, Pistoletto ha dimostrato un impegno costante nel promuovere la pace attraverso l’arte. Le sue iniziative, come la Fondazione Cittadellarte, fungono da piattaforme per la collaborazione e la creatività, riunendo diverse comunità per affrontare le sfide della contemporaneità. Promuovendo la consapevolezza e incoraggiando il dialogo, il lavoro di Pistoletto si allinea perfettamente con gli ideali del Premio Nobel per la Pace.

In un momento in cui il mondo affronta sfide significative, il riconoscimento del contributo di Michelangelo Pistoletto alla pace è non solo tempestivo, ma essenziale. La sua candidatura non solo onorerebbe i suoi straordinari risultati, ma metterebbe in evidenza il ruolo vitale dell’arte nel promuovere la comprensione e la cooperazione tra le persone.

In conclusione, l’Amministrazione comunale di Busto Arsizio ritiene che il lavoro di Michelangelo Pistoletto esemplifichi perfettamente lo spirito del Premio Nobel per la Pace.

Busto Arsizio,

Manuela Maffioli Assessore Cultura e Identità

Emanuele Antonelli Sindaco