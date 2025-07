Caccia al tesoro fotografica e Racconti di lago alla Schiranna

Doppio appuntamento sabato 26 luglio con la rassegna Estate al lago al parco Zanzi della Schiranna.

Si comincia alle 10 del mattino con Raccontando il lago, una nuova camminata guidata in riva al Lago di Varese, alla scoperta delle peculiarità botaniche e faunistiche dell’ecosistema del bacino cittadino.

Poco più tardi, alle 10.30 del mattino partirà invece una caccia al tesoro fotografica alla ricerca delle aree naturalistiche più suggestive del Parco Zanzi e del Lungolago con la collaborazione delle Gev e del Foto Club Varese.

Per entrambi gli eventi l’appuntamento è 15 minuti prima dell’iniziao delle attivirà al punto informativo delle Guardie ecologiche volontarie del Parco Zanzi.

Iscrizioni libere direttamente sul posto.§La partecipazione è gratuita.

In caso si pioggia l’evento è annullato.

Per informazioni è possibile scrivere una email a tutela.ambientale@comune.varese.it.