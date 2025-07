Cambio al vertice di Asst Sette Laghi, Bonoldi: “Nessun motivo plausibile per una conclusione prematura del mandato di Giuseppe Micale”

Il cambio al vertice dell’Asst Sette Laghi sta creando non poche preoccupazioni sia in ambienti politici che in ambito sanitario, per quello che sembrerebbe a tutti gli effetti un commissariamento della struttura varesina.

L’arrivo di Monica Calamai nel ruolo di nuovo direttore generale dell’Asst Sette Laghi al posto di Giuseppe Micale sembra essere prossimo (anche se non c’è ancora niente di ufficiale), ma in queste ore arrivano prese di posizione da diverse parti.

Ci ha pensato l’onorevole Andrea Pellicini (Fratelli d’Italia) a criticare le modalità con le quali vengono fornite o fatte trapelare le informazioni e rincara la dose Guido Bonoldi, consigliere con delega alla Sanità del Comune di Varese: «Abbiamo letto le dichiarazioni dell’Onorevole Andrea Pellicini riguardo alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, che danno come imminente una sostituzione di Giuseppe Micale alla guida di ASST Sette Laghi. Condividiamo appieno le preoccupazioni espresse dall’On. Pellicini, quando afferma che “tutte queste indiscrezioni che trapelano sulla stampa non fanno bene alla sanità varesina” e riteniamo che il danno sarebbe ancora maggiore se tali voci si rivelassero fondate e portassero ad un cambio “estivo” della guida strategica della nostra ASST, con tutte le ripercussioni negative che tale cambio avrebbe a livello organizzativo. Si tratta di una evenienza che preoccupa il sindaco Galimberti e la giunta, per la fase di destabilizzazione che si aprirebbe. Rinnoviamo la nostra stima nei confronti di Giuseppe Micale, per le sue doti professionali ed umane, ed il nostro apprezzamento per quanto sta realizzando. Non riusciamo proprio a vedere nessun motivo plausibile che possa ragionevolmente motivare una conclusione prematura del suo mandato».