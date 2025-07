Campane contro la guerra, la Valtravaglia unita per Gaza

La parrocchia di Germignaga, unitamente alle parrocchie di Brezzo di Bedero, Porto Valtravaglia, Domo, Nasca e Castelveccana, geograficamente la “bassa” Valtravaglia, aderiscono all’iniziativa “Gaza muore di fame: Disertiamo il silenzio”.

“Domenica 27 luglio alle ore 22.00 le campane di alcune chiese delle nostre Parrocchie suoneranno per unirsi alle sirene delle ambulanze di Gaza: non lasciamo soli i Gazawi bombardati, assetati, affamati. Vogliamo disertare il silenzio di morte e, insieme a coloro che anche individualmente aderiranno all’appello di Ultimo giorno di Gaza, faremo sentire il nostro “rumore”, mentre continuiamo a pregare perché la strage “ingiustificata e inaccettabile”, come l’ha definita il cardinale Pizzaballa, cessi al più presto”, si legge in un comunicato diffuso dalla parrocchia.