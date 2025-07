Cappelletti dopo l’Europeo: “Contento del sesto posto, ora agli Assoluti senza pressione”

Sono stati giorni intensi per Filippo Cappelletti, che nel fine settimana si è messo alla prova negli Europei Under 23 di atletica leggera che si sono svolti a Bergen in Norvegia. Emozioni ancora da digerire con la giusta dose di stanchezza da recuperare ma anche la soddisfazione per quell’ottimo sesto posto nei 200 metri. A mente fredda, dopo qualche giorno di riposo, lo sprinter classe 2003 di Arsago Seprio tesserato per l’Osa Saronno rivive le emozioni dei giorni norvegesi e guarda ai prossimi appuntamenti

Filippo, come si sente e qual è l’umore dopo questa esperienza?

Mi sto riprendendo perché sono stati giorni molto stancanti ma allo stesso tempo sono tornato a casa molto contento per il risultato. Sapevo di avere nelle corde quel crono e le condizioni particolari mi hanno permesso di centrare la finale e poi il sesto posto. Con un pizzico in più avrei anche potuto fare il personale. Peccato invece per la staffetta che non è andata come speravamo.

La finale dei 200 è stata molto tirata, ha un po’ di rammarico per essere arrivato così vicino al podio?

No, in realtà sono contento del risultato ottenuto. Sapevo che il finale di gara era un po’ il mio punto debole e penso che più di così penso non potessi fare.



Negli ultimi anni ha avuto qualche problema fisico, ora come sta?

Finalmente sto bene. Ho avuto prima una microfrattura al piede che è stato il guaio più grande e poi una piccola ernia che è guarita in fretta ma è arrivata a ridosso degli assoluti. Ora va tutto al meglio e mi sento in forma.

Qual è il prossimo obiettivo?

Il grande appuntamento della mia stagione erano gli Europei appena passati. Ora ci sono gli Assoluti nel fine settimana del 2 e 3 agosto (a Caorle, ndr). Cerchiamo di fare il meglio possibile e andiamo senza pressioni, che da una parte potrebbe anche essere un bene.

E a lungo termine quali sono gli obiettivi?

Cerco di allenarmi al meglio. Sicuramente devo lavorare per migliorare il finale per una gestione migliore della gara.