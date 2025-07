CarbonFest prosegue con il Tributo a Ligabue al campo sportivo di Carbonate

Nuovo appuntamento nell’ambito di CarbonFest 2025, il calendario di appuntamenti che fino al 30 agosto animerà l’estate di Carbonate. Tra i momenti più attesi della programmazione il concerto dedicato a Ligabue, in programma sabato 2 agosto.

L’appuntamento è al Campo sportivo di Carbonate, dove dalle 19 sarà attivo il servizio bar e cucina a cura del CSC (Centro Sociale Carbonate). Il concerto inizierà alle 21, per una serata all’insegna della musica rock e delle canzoni indimenticabili di Ligabue.

Dopo il tributo a Ligabue, la manifestazione prosegue con altri appuntamenti per tutti. Il 9 agosto, al Centro Civico, ci sarà un ballo in piazza con la musica di Roberta e Lele, a cura dell’Amministrazione comunale, a partire dalle 21. Si balla anche il 15 agosto, quando la coppia Patrizio e Patrizia si esibirà alle 21 sempre al Centro civico (con la tradizionale anguriata di Ferragosto a cura dell’Auser) , mentre il 23 agosto ad animare la serata danzante sarà Lillo, per concludere il mese il 30 agosto con il dj set di Max Fabiani il 30 agosto.

Ingresso gratuito a tutti gli eventi.

Qui la locandina con il calendario completo