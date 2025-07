Caronno Varesino saluta l’alimentari Danielli, chiude dopo 43 anni di attività

Il prossimo 19 luglio chiuderà definitivamente l’alimentari Danielli Anna, gestito da Raffaella e Daniela Pozzetto, punto di riferimento per Caronno Varesino sin dal 1982. Dopo 43 anni di servizio, abbasserà le serrande uno degli esercizi storici del paese.

A esprimere gratitudine per il lungo lavoro svolto è il sindaco Maria Rosa Broggini, che ha voluto salutare così le titolari:

“Un altro pezzo di storia che se ne va. È un’attività che ha contributo allo sviluppo della nostra comunità, ha servito scuole e famiglie, ma anche persone che passavano all’ultimo momento per un pranzo improvvisato. Un punto per custodire segreti e pettegolezzi, un ritrovo di belle persone. Verrà a mancare l’ennesimo servizio al paese, sentiremo la sua mancanza”.

Con questa chiusura, a Caronno Varesino resta un solo negozio di alimentari, situato in piazza della chiesa. Non è solo un negozio che chiude, ma un pezzo di quotidianità che se ne va.