Caruso: “Ottima notizia, ok dal Senato a Ddl su femminicidio”

“L’approvazione all’unanimità in Senato del disegno di legge che introduce il reato di femminicidio è un atto di giustizia. Ma il cambiamento non deve fermarsi a una legge in Parlamento. Nessuna norma senza un profondo rinnovamento culturale può bastare. Bisogna punire, ma sopratutto prevenire. E la cultura del rispetto è il primo antidoto. Solo così riusciremo a spezzare davvero la catena dell’orrore”.

Lo ha dichiarato l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso, commentando con soddisfazione il via libera del Senato al disegno di legge sul femminicidio, che ora dovrà passare alla Camera per l’approvazione definitiva. Caruso ha sottolineato l’importanza di una risposta legislativa efficace, ma ha anche rimarcato la necessità di un cambiamento culturale profondo per prevenire il crimine e tutelare le donne in modo duraturo.