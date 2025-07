Casciago accoglie il Kaki Bike Tour: tappa per la pace l’8 agosto

Una giornata dedicata al ricordo di Hiroshima e Nagasaki e al dialogo tra comunità: venerdì 8 agosto alla chiesa vecchia di San Giovanni si accoglie il gruppo di ciclisti del tour internazionale.

Una pedalata per ricordare Hiroshima e Nagasaki

Il Kaki Bike Tour 2025 attraversa anche Casciago: venerdì 8 agosto la chiesa vecchia di San Giovanni ospiterà un pranzo al sacco aperto a tutti in occasione del passaggio della carovana di ciclisti che da Verona ad Albagnano percorre 490 chilometri per promuovere un messaggio di pace e nonviolenza. L’iniziativa si inserisce nel progetto internazionale Kaki Tree Project, nato per commemorare le vittime delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki e diffondere simbolicamente la speranza attraverso gli alberi di kaki, sopravvissuti all’esplosione nucleare.

Dal Veneto al Verbano passando per laghi e fiumi

Il tour, intitolato “Rivers & Lakes to Peace”, parte il 3 agosto da Verona e in otto giorni raggiungerà Albagnano, nel Verbano, toccando città e paesi del Bresciano e del Varesotto, tra cui Desenzano, Gussago, Lecco e Casciago. Il percorso si snoda tra fiumi e laghi del Nord Italia e prevede soste in luoghi simbolici della memoria e della spiritualità.

L’appuntamento di Casciago

A Casciago l’appuntamento è fissato per il pranzo di comunità, previsto per venerdì 8 agosto presso la chiesa vecchia di San Giovanni. La sosta sarà l’occasione per incontrare i partecipanti e condividere momenti di riflessione sul significato del viaggio e sui temi della pace e del disarmo nucleare. L’evento è patrocinato dal Comune di Casciago e aperto alla cittadinanza.

Un progetto di pace internazionale

Il Kaki Tree Project coinvolge da anni scuole, associazioni e comunità locali di diversi Paesi, che piantano giovani alberi nati dai semi degli esemplari sopravvissuti a Hiroshima come simbolo di rinascita. Anche in Italia numerose tappe hanno accolto la carovana negli anni scorsi, rafforzando legami tra territori e promuovendo una cultura di dialogo.

Per ulteriori informazioni sul progetto e sugli eventi correlati è possibile consultare le pagine social delle associazioni coinvolte o contattare gli organizzatori locali.