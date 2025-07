Case popolari, da Regione Lombardia 22 milioni di euro a sostegno degli inquilini in difficoltà

La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, ha stanziato oltre 22 milioni di euro per aiutare le famiglie indigenti o in comprovata difficoltà economica che vivono nelle case popolari. Si tratta di un contributo destinato ai nuclei familiari che si trovano in condizioni economiche tali da non consentire di sostenere i costi della locazione sociale, ovvero la somma tra il canone d’affitto e le spese per i servizi condominiali (riscaldamento centralizzato, pulizie degli spazi comuni, manutenzione del verde).

Le risorse, destinate ad aiutare le famiglie con Isee fino a 9.360 euro residenti negli alloggi Sap (Servizi abitativi pubblici), saranno assegnate in modo proporzionale rispetto all’indice di fabbisogno per i comuni e le Aler. Dei 22.155.000 euro previsti dal nuovo stanziamento, 7.482.332 euro sono destinati ai Comuni della Lombardia e 14.672.668 euro alle Aler provinciali.

«Con questo nuovo stanziamento di oltre 22 milioni di euro Regione Lombardia conferma ancora una volta il proprio impegno concreto a favore delle persone più fragili – dice l’assessore Paolo Franco – Si tratta di maggiori risorse rispetto allo scorso anno, che ci permettono di allargare la platea delle famiglie destinatarie del contributo, ampliando dunque gli aiuti per chi è impossibilitato a sostenere le spese a causa di situazioni di difficoltà oggettive e comprovate. Il diritto alla casa è un pilastro essenziale delle politiche sociali regionali, e con la “Missione Lombardia” continuiamo a lavorare per rispondere in modo efficace ai bisogni dei cittadini».

I finanziamenti sono così suddivisi:

Risorse per le singole Aler

Aler Bergamo-Lecco-Sondrio: 1.376.360 €

Aler Brescia-Mantova-Cremona: 1.841.186 €

Aler Milano: 7.716.314 €

Aler Pavia-Lodi: 1.433.059 €

Aler Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio: 2.305.746 €

Finanziamenti per provincia

Bergamo: 509.594 €

Brescia: 506.914 €

Como: 249.484 €

Cremona: 140.464 €

Lecco: 63.661 €

Lodi: 198.467 €

Milano: 4.495.735 €

Mantova: 150.044 €

Monza Brianza: 683.374 €

Pavia: 198.297 €

Sondrio: 7.008 €

Varese: 279.254 €