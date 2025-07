Castellanzese al settimo anno in serie D: “È un orgoglio essere ancora a questi livelli”

Si è radunata la Castellanzese, al settimo anno in serie D e al ventiduesimo sotto la guida della famiglia Affetti. Un anno ancora nel quarto campionato nazionale per importanza: ” Siamo qui per una maglia che per noi è tutto, la nostra sfida. Non sarà una stagione facile, ci sarà da battagliare ma la fatica è sempre un valore per crescere e migliorare. L’impegno sarà propedeutico per arrivare al nostro obiettivo tutti assieme” ha esordito il presidente Affetti.

“È un orgoglio -ha aggiunto- essere ancora a questi livelli, la squadra è ben assortita, sono ottimista e penso che potremo essere più competitivi e dare del filo da torcere. L’essenziale è che la Castellanzese faccia sempre una bella figura, come società e squadra che si comporta bene in campo e fuori”. La struttura del Provasi è un gioiello e il Presidente neroverde sottolinea: “Gli sforzi fatti sono tanti purtroppo si può contare su poche teste, ce ne vorrebbero di più per sostenere un progetto che partito dalla Seconda Categoria arrivato ad oggi resta sempre ambizioso. Le basi sono state gettate in questi 22 anni, possono essere consolidate e lavorare sempre per migliorarsi come abbiamo fatto con la Galassia neroverde e la partnership con l’Atalanta. Il mio sogno è quello di un centro sportivo privato con 4/5 campi e uno stadio collegato che offra sempre migliori servizi al pubblico“.

Il direttore Asmini ha illustrato il suo parere per il nuovo corso: “Solitamente tendo forse più al pessimismo, stavolta sempre con sano realismo, mi sento più ottimista con la squadra che ha visto dei riconfermati e degli innesti mirati e l’arrivo di un mister come Ivan Del Prato di grande esperienza per le categorie che ha frequentato, cui piace lavorare con i giovani e farli crescere. Questa è una fortuna per i nostri giovani che dovranno avere l’umiltà di saper ascoltare e crescere. A noi i giovani come i giocatori che prendiamo piace andarli vedere di persona sempre, il nostro segretario Biasolo ed io ci alterniamo sui campi sempre il sabato e la domenica. Ai ragazzi dico abbiate lo spirito di saper stupire e lo spirito di appartenenza o attaccamento alla maglia per ripagare veramente i tanti sacrifici che ha fatto e continua a fare la famiglia Affetti per i colori neroverdi”.

Il nuovo tecnico Del Prato probabilmente ripartirà dal 3-5-2: “Il nostro obiettivo è sempre quello di migliorare, di fare il massimo e cercare di fare cose dignitose per ottenere risultati importanti, cercando di dare fastidio a tutti. Lavoreremo sul 3-5-2 e per sviluppare anche altre soluzioni. Nel calcio di oggi la fisicità è importante e così anche nella nostra categoria, ma per vincere le partite ci vuole qualità e sacficio da parte di tutti perché le capacità di organizzazione e di saper soffrire sono fondamentali per fare risultato. Bisogna saper abbinare tutte queste qualità, perché alla fisicità bisogna unire l’essere bravi anche con il pallone “.

La rosa:

Portieri Dominioni, Frigerio, Poli

Difensori: Airaghi, Manfroni, Robbiati, Gritti, Rusconi, Tordini

Centrocampisti: Castelletto, D’Errico, Fall, Fiorella, Foglio, Giuliani, Lacchini, Micheri,Rausa, Selmo, Vernocchi

Attaccanti: Chessa, Colombo, Guerrisi, Merkaj.

Allenatore: Ivan Del Prato.

Calendario amichevoli:

6 agosto alle 17.30 Castellanzese – Biellese al Provasi

10 agosto alle 17 Castellanzese – Pro Patria al Provasi

13 agosto alle 11 Castellanzese – Saronno centro La Madonnina Castellanza

20 agosto alle 16.30 Stresa Vergante – Castellanzese al Forlano di Stresa

23 agosto Gozzano – Castellanzese orario e luogo da definire.