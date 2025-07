Ceriano Laghetto si prepara alla Notte Bianca: il 5 luglio una maratona di eventi per tutti

Musica, animazione per i più piccoli, attività in biblioteca e tanto altro, fino al tradizionale rito di chiusura con brioches calde per tutti

Sabato 5 luglio Ceriano Laghetto si anima per la Notte Bianca 2025, una vera e propria maratona di eventi pensata per coinvolgere bambini, famiglie, giovani e anziani con musica, cultura, intrattenimento, sport, gastronomia e spettacolo.

Il centro cittadino si trasformerà in un grande palco diffuso, con piazze, vie e giardini che ospiteranno decine di attività, grazie al coinvolgimento dell’Amministrazione comunale, delle realtà associative locali, dei commercianti e di tanti volontari.

Divertimento no-stop per i più piccoli

Dalle 15.00, il Giardinone diventerà il regno dei bambini, con gonfiabili, trenino, seggiolini volanti, bolle d’acqua e altre attrazioni. Alle 16.30, i Papagames animeranno il giardino dell’Arengario con giochi per tutta la famiglia, mentre in via Mazzini ci saranno i truccabimbi fluo. Alle 17.30, lo sport entrerà in scena con un’esibizione di kick boxing in via Volta, a cura della RSFC Ceriano.

Laboratori, danza e creatività

La Biblioteca comunale aprirà le porte a due iniziative originali: “Pokéart”, laboratorio artistico dedicato all’universo Pokémon e allo scambio di carte (dalle 18.30), e “Libri a sorpresa”, che invita a scegliere e adottare un libro “al buio”. Dalle 21.00, via Manzoni si animerà con lezioni di zumba e balli caraibici, aperte a tutti.

Musica protagonista nelle piazze

Il cuore pulsante della serata sarà piazza Diaz, con il dj set di Antony Dj dalle 17.00, la premiazione del concorso “Borse Poetiche 2025” alle 20.00, e le esibizioni della scuola di ballo Freedom di Cermenate dalle 20.30. Il momento clou arriverà alle 22.30, con il live della Settesotto Band che proporrà i più grandi successi italiani e internazionali, per far ballare davvero tutti.

Altrettanto ricca la proposta di Piazza Lombardia, dove si alterneranno tre band e un dj: Mkey (21.00, Increased Decay (21.30), Sbandau (22.45, cover band) e Andrea Grossi (dj set da 00.15).

In via Cadorna, spazio invece al grande repertorio di Adriano Celentano, con il tributo della Yuppi Band dalle 21.00.

Cabaret, street food e dolci finali

Al Giardinone, dalle 21.30, si terrà uno spettacolo di cabaret musicale accanto all’area ristoro curata da Villa Rita. E come da tradizione, la proposta gastronomica sarà ampia e variegata: piatti speciali nei bar e ristoranti, street food su quattro ruote, e stand gestiti dalle associazioni cerianesi.

A chiudere la festa, intorno alle 2 di notte, l’amatissimo rituale: brioches calde per tutti, distribuite per concludere con dolcezza una lunga notte di divertimento. Qui potete scaricare tutto il programma della Notte Bianca di Ceriano Laghetto