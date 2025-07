Ceriano Laghetto si scalda al ritmo dei tropici con il “Caraibico Party”

Sabato 12 luglio piazza Diaz si trasforma in una pista da ballo con salsa, bachata, kizomba e animazione dal vivo in compagnia di DJ Gallo e Latin Mix

Sabato 12 luglio, a partire dalle 18.30, piazza Armando Diaz a Ceriano Laghetto si trasformerà in una pista a cielo aperto per il “Caraibico Party”, una serata all’insegna della musica latina, del ballo e del divertimento, con il patrocinio del Comune e la partecipazione di Gelato 2.0, Pizzeria da Nonna Mimma e Alibi Cafè.

Salsa, bachata, rueda e kizomba saranno le protagoniste della serata danzante animata da Latin Mix e dal coinvolgente DJ Gallo, pronto a far muovere a tempo tutta la piazza con i ritmi più caldi dei Caraibi. Una vera e propria festa latina aperta a tutti, ballerini esperti o semplici appassionati.

Oltre alla musica e alle esibizioni, non mancheranno le proposte gastronomiche grazie alle attività locali coinvolte, che offriranno cibo, gelati e cocktail per completare l’atmosfera festosa. L’evento è pensato per tutte le età, con animazione e intrattenimento anche per chi non vuole (solo) ballare.

(foto di Roberto Gernetti)