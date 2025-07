Cerro Maggiore si colora di giallo con i girasoli “U-pick” dell’azienda agricola La Cantalupa

Cerro Maggiore si tinge di giallo con i girasoli dell’azienda agricola La Cantalupa, che dopo aver portato il frumento coltivato in paese sulle tavole di tutta Italia con i biscotti del Mulino Bianco ha deciso di “reinventare” la formula dei campi di tulipani “you-pick” tanto famosi negli ultimi anni. Come? Non solo cambiando fiore, ma dando a chiunque la possibilità di raccogliere un girasole e portarselo a casa gratuitamente, per continuare a portare colore porta a porta con «un gesto semplice ma carico di significato» che «semina bellezza anche fuori stagione», come ha sottolineato l’assessore Daniel Dibisceglie.

«Abbiamo un programma dedicato ai frumenti nel cui perimetro forniamo il grano a Barilla per i biscotti Mulino Bianco – spiega il titolare dell’azienda agricola Giovanni Pozzi Repossini Lampugnani -. Sempre Barilla, peraltro, ci ha dato anche delle casette per reintrodurre le api selvatiche sul territorio. Su questa stessa linea, abbiamo pensato di utilizzare i due pezzi di terreno all’ingresso della tenuta per dare un po’ di colore, anche perché davanti casa ho seminati quasi 30 ettari di colza e quella macchia di giallo è una meraviglia. Così abbiamo deciso di seminare i girasoli e di permettere a chi passa di raccogliere un fiore e portarlo a casa, abbiamo messo appositamente dei cartelli. Il successo è stato pazzesco, tantissime persone ci hanno telefonato per farci i complimenti e dirci che hanno apprezzato l’iniziativa. So che viene fatto già per i tulipani a pagamento, ma noi vogliamo regalarli per fare qualcosa di carino per i cittadini di Cerro Maggiore e Cantalupo».

E mentre chi passa ancora può rifarsi gli occhi osservando la distesa di fiori gialli – con tanto di panchine per chi vuole fermarsi a scambiare quattro chiacchiere mentre ammira i fiori -, alla Cantalupa stanno già pensando ai prossimi step: seminare tulipani, sempre con la formula della raccolta gratuita, e – perché no – magari anche zucche dalle forme caratteristiche. «Vogliamo continuare a destinare quel pezzetto di terra ad iniziative di questo tipo – aggiunge Giovanni Pozzi Repossini Lampugnani -. Spesso accogliamo nella tenuta i bambini delle scuole dell’infanzia e delle primarie, ai quali parliamo degli animali e della semina di frumento e mais: ora – conclude con un sorriso – gli parleremo anche dei girasoli».