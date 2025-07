Chiusure notturne sulla A8 e A9 per manutenzione del verde: tutte le date e i percorsi alternativi

Sono in programma alcuni interventi di manutenzione delle essenze arboree lungo l’autostrada A8 Milano-Varese e la A9 Lainate-Como-Chiasso. Per consentire i lavori, verranno disposte chiusure notturne di alcuni tratti stradali.

Primo intervento: notte tra martedì 29 e mercoledì 30 luglio

Sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A9 e Castellanza, in direzione Varese. In alternativa si potrà utilizzare la A9, uscire a Saronno e proseguire sulla SS527 verso Varese, rientrando in A8 allo svincolo di Castellanza.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per chi proviene da Como, sarà chiuso l’allacciamento con la A8 in direzione Varese. Anche in questo caso il percorso consigliato prevede l’uscita a Saronno, la percorrenza della SS527 e il rientro in A8 a Castellanza.

Secondo intervento: notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 luglio

Sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso il tratto compreso tra Legnano e l’allacciamento con la A9, in direzione Milano. Dopo l’uscita obbligatoria a Legnano sarà possibile proseguire lungo via Cadorna, la SS33, la SP101 e la SP300, per rientrare in A8 allo svincolo di Lainate/Arese.

Terzo intervento: notte tra giovedì 31 luglio e venerdì 1 agosto

Sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso il tratto compreso tra Gallarate e Legnano, in direzione Milano. In quelle stesse ore la stazione di Busto Arsizio sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, sia verso Milano sia verso Varese.

Per chi è diretto a Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Gallarate si consiglia di percorrere la SS341, la SS33 e via Cadorna per poi rientrare in A8 a Legnano. In caso di chiusura dell’entrata di Busto Arsizio verso Milano sarà necessario utilizzare lo svincolo di Legnano, mentre per la direzione Varese l’entrata consigliata sarà quella di Gallarate.