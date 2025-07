Ciclisti vs automobilisti. La serata a Materia con Guido Rubino è anche in podcast

Se vi siete persi la serata di giovedì 17 luglio a Materia è disponibile come podcast su tutte le piattaforme principali la serata dedicata alla bicicletta e alla convivenza stradale, organizzata giovedì 17 luglio da VareseNews nello spazio libero di Sant’Alessandro di Castronno.

Un incontro denso di spunti, tra sicurezza, cicloturismo e cultura della mobilità, con gli interventi dello scrittore Guido Rubino, del giornalista Lorenzo Franzetti e di Leonardo Savelli di FIAB Varese Ciclocittà.

Moderata da Franzetti, la serata ha affrontato i cambiamenti tecnici del mondo della bici e il divario culturale che in Italia penalizza i ciclisti: mancano infrastrutture adeguate e spesso chi pedala si sente un “abusivo” sulla strada. Dura la critica alle ciclabili “decorative” e alla scarsa applicazione della distanza minima di 1,5 metri nei sorpassi.

Rubino ha raccontato l’evoluzione del suo libro La bicicletta da corsa, e la nascita della sua testata “Cyclinside”, mentre Savelli ha sottolineato l’urgenza di politiche locali più efficaci per sostenere la bici come mezzo quotidiano.

Dal pubblico è arrivato un appello forte: più educazione per gli automobilisti, meno obblighi per i ciclisti. E da “Varese Duu Bike” l’invito a non perdere il treno del cicloturismo.

Il podcast è disponibile anche su www.radiomateria.it.

Ascoltalo qui