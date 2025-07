“Cinquant’anni di bellezza che risuonano”: la rassegna musicale che celebra il 50esimo del FAI fa tappa a Villa Panza

Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano celebra cinquant’anni di impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese con un’iniziativa speciale: “Cinquant’anni di bellezza che risuonano”, una rassegna cameristica diffusa che porta la musica classica nelle più suggestive dimore storiche della Lombardia.

Tra i luoghi scelti per questo prestigioso percorso musicale c’è anche Villa e Collezione Panza a Varese, gioiello architettonico e artistico tra i più amati del territorio. Sabato 19 luglio, nel cuore della villa e immersi nella sua originale atmosfera, settecentesca e contemporanea insieme, il pubblico potrà assistere a un raffinato concerto del Trio Hermes, composto da Ginevra Bassetti al violino, Francesca Giglio al violoncello e Marianna Pulsoni al pianoforte.

Il concerto rientra nella programmazione culturale pensata dal FAI per rendere omaggio a mezzo secolo di attività in difesa dell’ambiente, della bellezza e della memoria dei luoghi. L’appuntamento a Villa Panza rappresenta un’opportunità non solo per gli appassionati di musica classica, ma anche per tutti coloro che desiderano vivere uno spazio culturale in modo inedito.

L’ingresso è su prenotazione. Per informazioni e dettagli sul programma completo della rassegna: www.fondoambiente.it