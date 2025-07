Cinque gol e MVP: la bustocca Beatrice Cassarà trascina il Plebiscito Padova al titolo italiano Under 19

Certe atlete si prendono la scena quando conta davvero. E Beatrice Cassarà, bustocca classe 2006, lo ha fatto nel modo più spettacolare: cinque gol, un premio da MVP e un titolo italiano Under 19 conquistato con autorevolezza e determinazione. Nella finalissima tricolore del 9 luglio, l’atleta del Plebiscito Padova non ha semplicemente partecipato alla vittoria: l’ha decisa.

Il dato tecnico dice cinque gol, ma la sostanza va oltre le cifre. Cassarà ha inciso in ogni fase del match: in apertura dell’ultimo tempo, con il punteggio in bilico, ha trovato il coraggio di rompere l’equilibrio con una “sciarpata” da manuale, subito seguita da un’autentica prodezza in “beduina” che ha ribaltato l’inerzia e infiammato la vasca. Due gesti tecnici di rara bellezza, ma soprattutto realizzati nel momento più delicato. Una firma personale su un titolo collettivo.

Non è solo potenza o talento. Beatrice Cassarà è un esempio di come si possa essere decisive con testa, cuore e visione. Centroboa duttile, ha guidato la squadra non solo con i gol, ma anche con letture intelligenti, movimenti tattici efficaci, capacità di creare spazi e di mantenere equilibrio nei momenti più complessi. La sua partita è stata una dimostrazione di maturità fuori dal comune per una giocatrice così giovane.

Il riconoscimento come Miglior Giocatrice della Final Eight, consegnato da nomi illustri della pallanuoto come Giacomo Grassi, Arnaldo Deserti ed Elisa Queirolo, non è solo una medaglia individuale, ma la certificazione di una qualità che la giovane bustocca porta già anche in contesti senior. Con la calottina del Plebiscito Padova in Serie A1 e quella del Setterosa nelle competizioni internazionali (inclusa la World Cup), Beatrice ha già mostrato di poter reggere il peso delle aspettative e il ritmo dell’élite.