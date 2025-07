Cinque racconti e una fisarmonica: a Cassano Valcuvia l’omaggio a Piero Chiara

Il cortile dell’ex panificio “Gina” si anima con le voci di Marco Bossi e le note di Stefano Cerini in un evento gratuito aperto a tutti gli appassionati

Venerdì 1° agosto 2025, alle ore 21, il cortile dell’ex panificio “Gina” di Cassano Valcuvia si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per una serata dedicata a Piero Chiara. L’iniziativa, dal titolo “Letture e musica”, propone una selezione di racconti dello scrittore luinese accompagnati da brani musicali dal vivo.

L’evento prevede la lettura di cinque racconti: Il disertore, I ladri di Milano, L’evaporazione delle angurie, Ti sento Giuditta e La Corobbia. Le narrazioni saranno introdotte da Alberto Bezzolato e interpretate da Marco Bossi, mentre Stefano Cerini eseguirà intermezzi musicali alla fisarmonica, creando un dialogo tra parole e suoni.

L’appuntamento si inserisce nel ciclo “Eventi in biblioteca”, con l’obiettivo di riscoprire il patrimonio letterario di Chiara attraverso esperienze partecipative e conviviali. A rendere ancora più piacevole la serata sarà la degustazione di dolci tipici offerti al pubblico.

La manifestazione si terrà in via Trento 4, nel cortile della “Gina”. In caso di maltempo, l’iniziativa sarà spostata all’interno del Teatro Comunale di Cassano Valcuvia. L’ingresso è libero.