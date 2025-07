Cisco in concerto con gli ex Modena City Ramblers nella serata gratuita del Rugby Sound

Domani, giovedì 10 luglio, al Rugby Sound Festival torna il tradizionale appuntamento a ingresso gratuito. Sul palco della kermesse, che è partita il 3 luglio per la sua ventiquattresima edizione, ci sarà CISCO, inizialmente noto nella scena musicale italiana come cantante dei Modena City Ramblers. Per poter partecipare all’evento, realizzato con il contributo del Comune di Legnano, è necessario prenotare l’ingresso su Ticketmaster.it. CISCO fa tappa a Legnano con il suo ”Riportando tutto a casa 30 anni dopo”, per festeggiare e celebrare i trent’anni dell’uscita di quell’iconico lavoro targato MCR, gruppo in cui ha militato come front man per 15 anni, Cisco ha deciso di “riportare a casa” alcuni dei suoi vecchi amici che avevano contribuito alla nascita di quel disco, dimostrando con una partecipazione straordinaria di pubblico ed entusiasmo contagioso, quanto sia ancora oggi amato.

ORARI

Apertura porte: ore 19

Show: 21.30

Il secondo weekend del Rugby Sound Festival, è in partenza ufficialmente, venerdì 11 luglio, con l’atteso ritorno del DEEJAY TIME. Dopo l’incredibile show che ha chiuso la scorsa edizione del Rugby Sound, i DJ Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso tornano all’Isola del Castello per far ballare il pubblico sulle note intramontabili della musica dance. Un viaggio tra le hit che hanno segnato un’epoca, tra energia travolgente e un pizzico di nostalgia. Un viaggio nel tempo ma che è anche proiettato al futuro, con le più grandi hit da dancefloor italiane e internazionali. I protagonisti del Deejay Time – Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso – sono stati dei veri e propri pionieri che hanno saputo scrivere una pagina indelebile della storia della musica dance e dal notevole impatto nella cultura pop italiana che ancora oggi attrae tre generazioni. ORARI: Apertura porte early entry: ore 19; Ingresso generale: 19.30; Show: 21.30

Il 12 luglio, un altro gradito ritorno: TEENAGE DREAM, il party che ha fatto innamorare un’intera generazione sarà, dopo due anni, nuovamente sul palco del Rugby Sound Festival. Quest’anno con una super special guest, LAURA ESQUIVEL, per una serata ancora più ricca di grandi emozioni.

In apertura di serata i PRIMADORA, band tutta legnanese vincitrice del contest del Primo Maggio, promosso proprio nella Città di Legnano da Cgil, Cisl e Uil, distinguendosi tra oltre 35 band e artisti iscritti. ORARI: a pertura porte early entry: ore 19, Primadora: 19.30, Warm up: 20.15, Teenage Dream: 21.45.

Martedì, 15 luglio, l’attesa è tutta per ANNA, che farà tappa al Rugby Sound con VB SUMMER TOUR 2025. ANNA è l’artista femminile più ascoltata e con più copie vendute del 2024. Per la classifica FIMI/GFK. “VERA BADDIE” (certificato triplo disco di platino) è stato il disco rimasto più a lungo alla prima posizione durante l’anno, il terzo più venduto in generale e il primo di un’artista donna. ANNA, inoltre, è l’artista femminile con più certificazioni FIMI del 2024 con oltre 2 milioni e 500 mila copie certificate. ANNA è stata premiata da Billboard Italia come “Donna dell’Anno” e a marzo è stata ai “Billboard Women In Music Awards” a Los Angeles accanto alle più grandi star internazionali per ricevere il premio “Global Woman of the Year – Italy”.

Il 17 luglio, il Rugby Sound Festival ospiterà un altro doppio concerto: NASKA e FUCKYOURCLIQUE insieme nelle stessa serata. Dopo il grande successo del suo ultimo tour unplugged, che lo ha visto protagonista a suon di sold out nei più importanti teatri italiani, Naska annuncia sarà impegnano durante l’estate con The Freak Summer Show. Ironico e provocatorio, romantico e riflessivo, Naska – nome d’arte di Diego Caterbetti – sa parlare di amore come di alienazione, di eccessi e di ricerca di se stessi, di libertà e di affetti familiari. Artista rivelazione degli ultimi anni, considerato apripista del nuovo movimento punk italiano, fin dai suoi primi passi nel mondo della musica ha dimostrato un’energia live unica e una capacità di entrare in relazione con il pubblico fuori dal comune.

I FUCKYOURCLIQUE sono considerati il fenomeno del momento, dopo i brani lanciati in questi ultimi anni e diventati subito virali e di culto, il disco “Scusate il ritardo” recentemente pubblicato e le due date evento svoltesi gli scorsi 4 e 5 febbraio (entrambe soldout), i FUCKYOURCLIQUE arrivano al Rugby Sound con il loro primo tour estivo.

Il 18 luglio, al Rugby Sound una vera e proprio leggenda del rap italiano: GUÉ a Legnano con La Vibe Summer Tour 2025. Uno spettacolo imperdibile che celebrerà la sua intera carriera, dagli esordi fino all’ultimo album pubblicato a gennaio.

Inoltre, una bella sorpresa per i fan di Artie 5ive e Niky Savage. Dopo aver comunicato la cancellazione della data del 13 luglio, Rugby Sound Festival conferma che entrambi gli artisti si esibiranno il 18 luglio, prima dell’atteso concerto GUE. I biglietti acquistati per la data del 13.7 rimangono validi per quelli del 18.7.

La penultima data dello storico festival nel milanese, si trasforma quindi in appuntamento imperdibile, che vedrà sul celebre palco GUÉ, preceduto da ARTIE 5IVE, che porta al Rugby Sound Festival il suo LA BELLAVITA Summer Tour 2025 e NIKY SAVAGE, che uscirà con il suo primo album Rapper, l’11 luglio.

Il Rugby Sound chiude la lunga carrellata di eventi con un altro appuntamento divenuto ormai un rito all’Isola del Castello di Legnano. Il 19 luglio, torna la ZARRO NIGHT in formato & FRIENDS con tantissimi ospiti imperdibili: EIFFEL 65, DJ MATRIX, SKAR & MANFREE, BROTHERS.

Rugby Sound Festival è un appuntamento che si rinnova dal 1999, divenuto tra i festival più attesi dell’estate e che, ogni anno sorprende con la sua programmazione ricca ed eclettica in grado di riservare chicche ed esclusive.

Squadra che vince non si cambia: anche nel 2025 Il festival è organizzato da Rugby Parabiago e Shining Production, con il patrocinio del Comune di Legnano, in una location d’eccezione: l’Isola del Castello di Legnano, un’isola naturale lambita dal fiume Olona, su cui sorge il castello di San Giorgio.

Un evento che fonda le sue radici nel gioco del rugby che, come in un lungo terzo tempo, riunisce nel segno della forza di aggregazione della musica dal vivo e dei valori e dello spirito che sono propri del gioco di squadra.

Anche per questa edizione non mancheranno gli aftershow, sul secondo palco dell’Isola del Castello di Legnano, che quest’anno si presenta rinnovato per un divertimento ancora più assicurato. Gli aftershow come da tradizione saranno a ingresso gratuito. Per scoprire la programmazione www.rugbysound.it.