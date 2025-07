Coltivare passioni d’autunno: i nuovi laboratori di Varese Corsi  in collaborazione con Agricola

«Mettere insieme le nostre competenze ci ha permesso di proporre corsi dedicati al giardinaggio creativo, alla cucina e persino all’acquerello botanico. Sono attività che parlano a chi ama la natura, la bellezza e il tempo di qualità», queste le parole di Roberto Mendicino, Direttore Generale di Agricola Home&Garden.

Promossi da Varese Corsi in collaborazione con Agricola sono in arrivo nuovi laboratori pensati per chi desidera ritagliarsi un momento di piacere e apprendimento nel fine settimana.

Dalla natura all’arte, dalla cucina al giardinaggio, i corsi sono accessibili a tutti, anche a chi è alle prime armi. Qui tutte le informazioni

Acquerello botanico – La stagione che avvolge. Tre sabati mattina, a partire dal 13 settembre dalle 10.00 alle 12.00 per approfondire la tecnica dell’acquerello botanico dipingendo dal vero fiori e foglie di stagione.

Lasagna Pot – Dall’autunno alla primavera. Sabato 27 settembre, dalle 10.00 alle 11.30, un corso di giardinaggio per creare la “lasagna pot”: un vaso a fioriture stratificate che si sviluppano nel tempo, per un effetto sorprendente che accompagna tutte le stagioni.

Balcone di stagione – Colori d’autunno. Sabato 4 ottobre, dalle 10.00 alle 11.30, un appuntamento per realizzare una balconetta autunnale, scegliendo le piante più indicate e ricevendo preziosi consigli su manutenzione e cura.

A lezione di BBQ – I classici della cucina italiana. Sabato 11 ottobre, dalle 10.00 alle 13.00, una lezione-show cooking con Mirko Vincenzi, pitmaster di Agricola per imparare a unire la tecnica BBQ ai sapori della tradizione italiana.

Kokedama da interno – Una passione che viene da lontano. Sabato 18 ottobre, dalle 10.00 alle 11.00, un tuffo nell’estetica giapponese con il kokedama, tecnica di coltivazione senza vaso. I partecipanti potranno realizzare il proprio kokedama con una pianta da interno, con cui decorare un angolo di casa con stile e un esotico tocco green.

A lezione di BBQ – Speciale pizza e lievitati. Sabato 8 novembre, dalle 15.00 alle 18.00, un altro appuntamento con Mirko Vincenzi dedicato a pizza, focacce e lievitati cotti al barbecue. Dalla lavorazione dell’impasto alla cottura, una lezione interamente pratica per imparare a preparare prodotti da forno dal gusto sorprendente.



Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.