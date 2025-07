Come si allena un oro olimpico. Marco Pedoja, coach di Martinenghi, ospite del podcast Flo

È il miglior allenatore di nuoto d’Italia il nuovo ospite del podcast di Gabriele Colombo. Marco Pedoja , coach del campione olimpico Nicolò Martinenghi, è stato ospite nello studio di Radio Materia per registrare una puntata di Flo, nel flusso col mental coach.

Pedoja, reduce dai successi di Parigi nel 2024 conquistati dal suo pupillo azzatese, ha chiacchierato insieme al mental coach e all’amico e storica firma sportiva di Varesenews, Francesco Mazzoleni: «Quando Nicolò era piccolo gli dicevo guarda che non hai vinto niente e magari era campione europeo giovanile. Nessuno si ricorda di te se non vinci al massimo livello e questo vale in tutti gli sport, pensiamo alla nazionale di calcio under 21 o agli altri italiani del tennis che non siano Sinner».

Nel flusso di coscienza con Colombo l’allenatore si racconta come uomo e come professionista e racconta le strategie che ha dovuto imparare per mantenere alta la concentrazione dei nuotatori che ha seguito.

