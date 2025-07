Comunità energetiche rinnovabili: il 40% a fondo perduto anche per i comuni fino a 50mila abitanti

E’ stato ufficialmente pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ed è entrato in vigore il 26 giugno, il Decreto n. 127 del 16 maggio 2025 che estende alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) ubicate nei Comuni fino a 50.000 abitanti l’accesso al contributo del 40% a fondo perso del PNRR per la realizzazione/potenziamento di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; prima l’accesso al contributo era limitato ai Comuni con meno di 5.000 abitanti.

È questa una notizia molto attesa per la CER del Luinese perché significa che anche i membri della CER ubicati nei Comuni di Luino e Lavena Ponte Tresa possono usufruire del contributo del 40%.

Il decreto apporta altri significativi miglioramenti ovvero:

– è prevista la possibilità di richiedere, a titolo di anticipo, fino al 30% del valore del contributo del PNRR (prima era il 10%);

– viene soppressa la riduzione del 50% della tariffa incentivante per le persone fisiche ovvero il decreto aggiunge le persone fisiche all’elenco dei soggetti (enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale) che possono accedere al contributo del 40% senza riduzione della tariffa incentivante;

– introduce una maggiore flessibilità nei tempi di realizzazione degli impianti che dovranno essere completati entro il 30 giugno 2026 (prima questa data comprendeva anche l’entrata in esercizio) mentre l’entrata in esercizio degli stessi dovrà avvenire entro ventiquattro mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

Rimane purtroppo una criticità di fondo ovvero le richieste di accesso ai contributi del PNRR possono essere presentate fino al 30 novembre 2025 ed in questa data i relativi progetti devono essere già dotati di preventivi di connessione e dei relativi titoli autorizzativi.

Per affrontare queste criticità si sta costituendo la Rete Installatori CER Alto Verbano “Energia Vicina” con lo scopo di offrire impianti di qualità, un efficace servizio post-vendita e di contribuire attivamente alla transizione energetica dell’Alto Verbano attraverso le CER del territorio.

Si può aderire alla CER del Luinese come semplici consumatori, come produttori o come prosumer (soggetto dotato di un impianto fotovoltaico la cui energia viene in parte autoconsumata ed in parte immessa in rete): l’iscrizione è gratuita e porta solo vantaggi. Possono iscriversi alla CER del Luinese gli utenti alimentati dalle cabine primarie di Luino e di Cunardo: sul sito https://www.cerinrete.it/le-nostre-cer/cer-luinese/ sono riportati i Comuni alimentati da queste due cabine primarie.

Per iscriversi alla CER del Luinese occorre cliccare sul link: https://www.cerinrete.it/iscrizione/ e seguire le istruzioni.

Per ricevere ulteriori informazioni sulla Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese si può scrivere una mail a info.luino@cerinrete.it