Consiglio comunale a Saronno il 30 luglio: bilancio e Fondazione Pasta tra i temi in agenda

Mercoledì 30 luglio si riunisce il Consiglio comunale di Saronno, per la prima seduta “operativa” dopo quella di insediamento dello scorso 30 giugno. L’appuntamento è fissato alle 20.30 in Sala Vanelli.

L’ordine del giorno della seduta comprende alcuni punti centrali per l’attività amministrativa e culturale della città. Si partirà con l’approvazione di una variazione del bilancio di previsione 2025-2027 e alla contestuale verifica del mantenimento degli equilibri finanziari. Spazio anche alla cultura, con la discussione e approvazione del regolamento che disciplinerà la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione Culturale Giuditta Pasta, realtà centrale nella vita culturale saronnese.

Un altro tema di rilievo riguarderà la convenzione per la gestione del servizio Informagiovani, che sarà definita per il biennio 2025-2026 nell’ambito territoriale della provincia di Varese. La seduta si concluderà con la discussione di due mozioni presentate dai consiglieri di Forza Italia: la prima è dedicata alla possibile presenza di amianto nell’area dismessa Bertani, di fianco all’ex Isotta Fraschini, mentre la seconda – condivisa anche dal consigliere indipendente Luca Amadio – riguarda la ricerca di una sede alternativa per il Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese.

La seduta consiliare come sempre sarà accessibile sia in presenza sia online, grazie alla diretta streaming sul canale YouTube del Comune e alla trasmissione radiofonica su Radiorizzonti InBlu.

Qui l’ordine del giorno