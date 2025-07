Consiglio comunale sospeso a Gallarate: la maggioranza non ha i numeri, le minoranze lasciano l’aula

Il consiglio comunale di Gallarate del 23 luglio si è concluso con una sospensione per mancanza del numero legale. La seduta, convocata per discutere tra gli altri punti la ricognizione sugli equilibri di bilancio e le relative variazioni, ha visto fin dall’inizio l’uscita dall’aula delle minoranze del Partito Democratico e di Città è Vita, che hanno contestato la responsabilità di garantire la presenza alla maggioranza.

Il confronto è proseguito per circa un’ora, ma nel corso del dibattito anche Massimo Gnocchi (Obiettivo Comune Gallarate) e Sonia Serati (Più Gallarate) hanno lasciato i lavori. Proprio Serati, prima di abbandonare l’aula, ha motivato la scelta parlando di “senso del dovere” e sottolineando le pressioni ricevute dalla propria lista civica per non sostenere la maggioranza. La decisione ha determinato la mancanza del numero legale e lo stop dei lavori.

«Io per senso del dovere da quest’aula vorrei uscire solo se vengo cacciata -. ha dichiarato Serati -, perché per me è un dovere stare qui. Il tema è questo: in tutta franchezza, se io rimango da questo momento in poi, per tutti io sono in maggioranza, io sarei la vostra stampella. D’altra parte, rappresento anche altre persone, non solo me stessa. Di conseguenza, lascerò anche l’aula, pur riconoscendo che trovo questo comportamento assolutamente non serio, compreso il mio».

L’episodio non comporterà conseguenze amministrative rilevanti: la seduta riprenderà questa sera, 24 luglio, sempre a Palazzo Broletto, quando la soglia minima di presenze prevista per legge sarà inferiore.