Contro i furti sicurezza rafforzata al mercato di Gallarate grazie all’aiuto dei volontari

Da oggi, sabato 5 luglio, è stato ufficialmente istituito un “nuovo servizio di vigilanza e supporto” presso il mercato di Via Torino a Gallarate, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza sia agli operatori che alla clientela. L’iniziativa, fortemente voluta dal Commissario capo della Polizia Locale di Gallarate, Silvia Rota, nasce in risposta a un recente aumento dei casi di furto di portafogli e altri oggetti personali che si sono verificati nell’area.

Il servizio, che si svolgerà ogni sabato dalle 8:30 alle 12:30, vedrà la preziosa collaborazione di cinque diverse associazioni di volontariato. Le associazioni coinvolte sono: City Angels, Carabinieri in congedo, Guardia di Finanza in congedo, Marinai d’Italia, Polizia di Stato in congedo.

Queste associazioni non sono nuove alla collaborazione con il comando di polizia locale, avendo già offerto il loro ausilio in occasione di manifestazioni cittadine.

Il mercato di Via Torino è un’area particolarmente frequentata, composta da 162 operatori, rendendo l’intervento dei volontari un ausilio significativo. I volontari avranno il compito di controllare la zona, offrire consigli agli utenti del mercato su come prestare maggiore attenzione ai propri effetti personali, vigilare e comunicare costantemente con la Polizia Locale, facendo riferimento direttamente al Commissario capo Silvia Rota.