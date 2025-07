Coppa Italia Serie C: primo avversario per la Pro Patria è l’Alcione Milano

Sono stati sorteggiati dalla Lega Pro i gironi e gli abbinamenti per il primo e il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C.

Aurora Pro Patria 1919 è stata inserita nel Girone 1 con Lecco, Albinoleffe, Juventus Next Gen, Giana Erminio, Novara, Atalanta U23, Lumezzane, Pro Vercelli, Pergolettese, Alcione Milano, Ospitaletto Franciacorta, Inter U23 e Renate.

Il cammino della Pro Patria in Coppa Italia Serie C comincerà il prossimo 17 agosto con il primo turno eliminatorio: appuntamento allo Stadio “Carlo Speroni” alle ore 18.00, avversario l’Alcione Milano.

PRIMO TURNO ELIMINATORIO

Sabato 16 agosto ore 18

Giana Erminio-Atalanta Under 23

Pergolettese-Renate

Albinoleffe-Pro Vercelli

Arzignano-Triestina

Arezzo Bra

Giugliano-Pianese

Potenza Cavese

Sabato 16 agosto ore 21

Lumezzane-Inter Under 23

Sambenedettese-Vis Pesaro

Benevento-Guidonia

Torres-Livorno

Campobasso-Casertana

Foggia-Siracusa

Monopoli-Cosenza

Domenica 17 agosto ore 18

Juventus Next Gen-Novara

Lecco-Ospitaletto

Pro Patria-Alcione

Ravenna-Cittadella

Virtus Verona-Forlì

Perugia-Pontedera

Picerno-Trapani

Domenica 17 agosto ore 21

Union Brescia-Dolomiti Bellunesi

Carpi-Trento

Pineto-Ascoli

Latina-Gubbio

Casarano-Team Altamura

Crotone-Catania

Salernitana-Sorrento

SECONDO TURNO ELIMINATORIO

Martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre

Vicenza vs Albinoleffe/Pro Vercelli (S1)

Lecco/Ospitaletto vs Pro Patria/Alcione (S2)

Pergolettese/Renate vs Juventus Next Gen/Novara (S3)

Lecco/Ospitaletto vs Lumezzane/Inter U23 (S4)

Virtus Verona/Forlì vs Arzignano/Triestina (S5)

Carpi/Trento vs Union Brescia/Dolomiti Bellunesi (S6)

Rimini vs Ravenna/Cittadella (S7)

Sambenedettese/Vis Pesaro-Pineto/Ascoli (S8)

Arezzo/Bra vs Torres/Livorno (S9)

Giugliano/Pianese vs Benevento-Guidonia (S10)

Latina/Gubbio vs Perugia/Pontedera (S11)

Ternana vs Campobasso/Casertana (S12)

Salernitana/Sorrento vs Picerno/Trapani (S13)

Audace Cerignola vs Casarano/Team Altamura (S14)

Monopoli/Cosenza vs Potenza/Cavese (S15)

Crotone/Catania vs Foggia/Siracusa (S16)

OTTAVI DI FINALE

Martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 novembre

Vincente S4 vs Vincente S3 (O1)

Vincente S1 vs Vincente S2 (O2)

Vincente S8 vs Vincente S6 (O3)

Vincente S7 vs Vincente S5 (O4)

Vincente S9 vs Vincente S11 (O5)

Vincente S12 vs Vincente S10 (O6)

Vincente S15 vs Vincente S14 (O7)

Vincente S13 vs Vincente S16 (O8)