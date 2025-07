Corteccia asportata, il ginko biloba “ferito” da un vandalo alla Moriggia di Gallarate

Sembra un gesto inspiegabile, dannoso e senza guadagno: sintetizzando, un atto vandalico.

Parliamo della ferita inflitta da sconosciuti a un albero ginko biloba su via Gramsci, l’asse centrale del quartiere di Moriggia a Gallarate.

Il caso ci è stato segnalato da un lettore, che si è imbattuto casualmente nell’albero sfregiato, giusto all’inizio della via Gramsci, là dove questa si stacca dal Sempione vecchio (i ginko biloba sono stati usati per alberare la via «da almeno trent’anni).

L’albero «ha il tronco inciso ad anello circolare con asportazione di corteccia». Una ferita evidente, nel particolare tronco attraversato da venature.

Il nostro lettore ha subito interrogato anche gli uffici comunali, che in effetti hanno risposto in poco tempo e confermato che si tratta – a loro pare – di un intervento vandalico.

“La pianta è tenuta monitorata e si stanno effettuando gli opportuni interventi”, ha assicurato l’Ufficio del Verde.