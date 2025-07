Cosa fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 18, 19, 20 luglio

Quello che si apre venerdì 18 luglio è un weekend ricchissimo di eventi e spettacoli. Sono tanti gli appuntamenti sotto le stelle tra teatro, cinema, sagre e musica per tutti i gusti. Dal Jazz Friday Night alla Pirates Fest di Travedona, dai concerti di MusiCuvia alle iniziative organizzate nei beni del FAI. Ripartono questo fine settimana anche le tradizionali feste dell’estate come la sagra degli alpini che si tiene ogni anno a Capolago e i Tri dì in Cümpagnia a Lentate di Sesto Calende. A Varese, tra i tanti eventi in programma nel fine settimana, si segnala il Pride, in programma il 19 luglio.

IL METEO

LE PREVISIONI – Bello sì, ma variabile: sole forte e temporali in agguato anche a Varese per il terzo weekend di luglio Grande instabilità all’orizzonte e giornate per tutti i gusti, dagli amanti delle nuvole a quelli del solleone. Nessuna allerta della Protezione civile ma il rischio temporali c’è – Tutte le informazioni

EVENTI IN EVIDENZA

ARCUMEGGIA – Appuntamento imperdibile per gli amanti della musica antica e della riflessione interiore. A MusiCuvia, Virgo Splendens un concerto unico nel suo genere porterà in scena un affascinante intreccio di voci, strumenti storici e letture ispirate, sabato 19 luglio, alle ore 20.45 presso la Chiesa di S. Ambrogio ad Arcumeggia – Tutte le informazioni

BODIO LOMNAGO – Un venerdì sera diverso dal solito? Ecco l’idea giusta per chi ama la buona musica, il buon vino e la convivialità d’estate. Il ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago lancia “Aperisax: lieviti e lievitati”, un doppio appuntamento estivo pensato per trasformare il giardino del locale in un salotto all’aperto in cui gustare sapori, profumi e note live. Le date da segnare in agenda sono venerdì 18 e venerdì 25 luglio, a partire dalle 19.30 – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – Per tutti gli amanti della musica Jazz e per tutti i curiosi, Novotel Milano Malpensa in collaborazione con ibis Milano Malpensa si trasforma in un Temporary Jazz Club per la terza edizione della rassegna “Jazz Friday Night”. L’ultimo dei dieci appuntamenti è per il 18 luglio 2025, dalle 20.00 alle 22.30 – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – Il jazz di inizio Novecento ha un fascino unico: è insieme semplice e sofisticato, aggressivo e delicato, serio ed esilarante. Nessun altro genere riesce a unire in modo così naturale gusti diversi. Domenica 20 luglio, alle 18 ad Aga di Casalzuigno, MusiCuvia vi invita a un Jazz Party in compagnia dei Lucky Peppers – Tutte le informazioni

CASTELVECCANA – Tre giorni da vivere tra remi, sapori e musica: il 18, 19 e 20 luglio torna a Castelveccana la Festa in Voga, nella suggestiva cornice di Caldé, all’area feste di via Monfalcone. La Festa in Voga è un appuntamento storico per la comunità: la sua prima edizione si è svolta il 10 luglio 1994, dando il via a una tradizione che festeggia quest’anno 31 anni di vita – Tutte le informazioni

CITTIGLIO – Protagonista del prossimo appuntamento di MusiCuvia, in programma venerdì 18 luglio alle ore 20.45 presso il Vivaio Spertini di Cittiglio, l’ENSEMBLE TROMBE FVG. Con Nino Rota, Ennio Morricone e tanti altri, i vincitori dei Los Angeles Music Awards evocano le scene più iconiche del grande Cinema – Tutte le informazioni

ISPRA – I riflettori stanno per accendersi sul lungolago di Ispra per uno dei tanto attesi appuntamenti: il “Music Festival & Street Food”, in programma da venerdì 18 a domenica 20 luglio 2025 in Piazzale Cesare Rapazzini. Un intero weekend tra cibo di strada di qualità, musica dal vivo, birra artigianale – Tutte le informazioni

TRAVEDONA MONATE – La Pirates Fest scalda i motori per un’edizione 2025 ancora più ricca. Dal 18 al 20 luglio, l’oratorio di via Mazzini a Travedona Monate si trasformerà in un vivace punto di incontro per chi ama lo sport, la musica dal vivo, il buon cibo e il divertimento per tutte le età – Tutte le informazioni

VARESE – Il 19 luglio torna a il Varese Pride: ritrovo in Piazza Monte Grappa alle 16, corteo alle 17 e serata ai Giardini Estensi con Vladimir Luxuria. Un evento di diritti e festa aperto a tutta la città – Tutte le informazioni

VERGIATE – Un altro weekend a tutto gelato con le golosità proposte da Marina – Tutte le informazioni

EVENTI FUORI PROVINCIA

RESCALDINA – Prosegue il ricco programma del LatinFiexpo, il villaggio del divertimento che anima le notti estive di Rescaldina. Venerdì 18 luglio si parte con lo show dei Tropical Gem e stage a cura di Fernando Sosa e Tatiana Bonaguro. Sabato 19 luglio spazio a tre show: I Salsabeatters con il doppio spettacolo “Working Day and Night”, Lady Style e Latin Mix. Domenica 20 luglio in programma la gara ed exhibition SalsaMama’, musica dal vivo con Boogie and Swing e stage condotto da Oreste Amati – Tutte le informazioni

VALDILANA (BI) – Torna l’appuntamento con il BOMB di Mezza Estate, un evento pensato per chi ama pedalare immerso nella natura, su un percorso che si sviluppa su 45 chilometri tra Bielmonte e Mera, andata e ritorno, lungo strade sterrate, sentieri panoramici e tratti tecnici che attraversano paesaggi montani di grande bellezza – Tutte le informazioni

EVENTI

MATERIA – A Materia, il 18 luglio, l’appuntamento è con il bluesman Fabrizio Poggi. Una serata dedicata alla musica ma anche al racconto dello spirito dietro le canzoni – Tutte le informazioni

VARESE – Da Villa Mirabello all’Isolino Virginia: una giornata con Italia Nostra per scoprire la storia più antica di Varese. Un lungo pomeriggio tra le mostre di villa Mirabello e uno spettacolo “in navigazione” con Betty Colombo. L’appuntamento è per il 20 luglio – Tutte le informazioni

VARESE – Al via la terza edizione di “Estate al Lago”: eventi da luglio a settembre per conoscere la Schiranna e il Parco Zanzi. Il primo appuntamento, sabato 19 luglio, si svolgerà presso il prato di Parco Zanzi con una giornata di laboratori, quiz e giochi per famiglie e amanti della natura – Tutte le informazioni

VARESE – “La Novella” e “Benetti”, due corse storiche nella prima serata estiva di galoppo alle Bettole: decolla finalmente la stagione dell’ippodromo di Varese (sabato 19 dalle 20,25). In programma sei gare di buona rilevanza – Tutte le informazioni

OLGIATE OLONA – Sabato 19 luglio 2025, dalle ore 19.30, Villa Restelli a Olgiate Olona si anima con “Polpette per il Malawi”, un evento che unisce sapori, musica e solidarietà. L’iniziativa è organizzata per sostenere il progetto DREAM della Comunità di Sant’Egidio, attivo in Malawi per promuovere l’accesso alle cure e alla salute. – Tutte le informazioni

ISPRA – Nuova data a grande richiesta per la passeggiata guidata all’alba per godere del fresco del lago e raccogliere mirtilli biologici il 19 luglio. L’iniziativa è organizzata dall’Ufficio Turistico di Ispra, in collaborazione con Archeologistics – Tutte le informazioni

CUVEGLIO – Mattoncini in piazza per Costruiamo giocando a Cuveglio. Domenica 20 luglio dalle ore 10 alle 18 giochi, esposizioni e laboratori grauiti con coloratissimi mattoncini: fantasia e creatività per grandi e piccini – Tutte le informazioni

LUINO – La pastasciutta antifascista a Luino per le popolazioni travolte dalla guerra Venerdì 18 luglio al circolo Felice Cavallotti di Creva, una serata promossa da ANPI Luino nel ricordo dei fratelli Cervi e in solidarietà con le vittime dei conflitti di oggi – Tutte le informazioni

ORINO – Sabato 19 e domenica 20 luglio 2025, il borgo di Orino, in Valcuvia, si trasformerà in un palcoscenico poetico a cielo aperto con la prima edizione del “Piccolo Festival di Poesia – Cortili diVersi“, manifestazione ideata e diretta da Benedetto Ghielmi, fondatore del progetto “Condividendo Poesia”. – Tutte le informazioni

MORAZZONE – Il 17 luglio dalle ore 18.30 Casa Macchi apre le sue porte dopo l’orario di chiusura per offrire la possibilità agli ospiti di godere dell’atmosfera della casa e del giardino al tramonto, gustando il famoso Caramamma, liquore per aperitivo tipico del paese. – Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – A Lavena Ponte Tresa “La battaglia dei cuscini” di Terra e Laghi Domenica 20 luglio all’area Feste l’appuntamento con lo spettacolo del Teatro Blu per il festival teatrale itinerante – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

VARESE – Il Caffè del Borducan, in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria del Monte e il Gruppo Alpini di Varese, organizza tre serate speciali all’insegna del buon gusto e della solidarietà per sostenere il progetto della nuova illuminazione delle 14 Cappelle del Sacro Monte di Varese. Appuntamento il 19 luglio – Tutte le informazioni

VARESE – Dal 18 al 27 luglio il rione varesino di Capolago si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più amati dell’estate: la Festa del Gruppo Alpini. Organizzata dal Gruppo Alpini di Capolago, in collaborazione con la Banda Musicale “G. Verdi” e con il supporto della Sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Alpini, la festa si svolgerà, come tradizione, presso l’area di via del Porticciolo. – Tutte le informazioni

BOAREZZO – Boarezzo in festa: musica, hobbisti e divertimento nel weekend del 19 e 20 luglio. Gli eventi si svolgeranno presso la sede dell’associazione Amici di Boarezzo, in piazza Salvadori 1 a Boarezzo, nel cuore del piccolo e suggestivo borgo immerso nel verde – Tutte le informazioni

CARNAGO – Dal 10 al 27 luglio 2025 torna la tradizionale rassegna estiva organizzata dal Gruppo Alpini di Carnago con un fitto calendario di eventi serali, piatti della tradizione e intrattenimento musicale. – Tutte le informazioni

CARONNO PERTUSELLA – A Caronno Pertusella tre serate di festa tra ritmi latini, paella e sangria. Dal 18 al 20 luglio l’estate entra nel vivo con il weekend latino organizzato dalla Pro loco. Appuntamento al Parco della Resistenza tra musica, colori e sapori mediterranei – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate valcuviana: la Sagra del Cinghiale, in programma il 18, 19 e 20 luglio presso l’Area Feste di Casalzuigno, in via Sciareda n.17. – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Sabato 19 luglio 2025, presso la chiesa di Sant’Eusebio, si terrà la serata “Fiorentina”, un evento dedicato ai sapori robusti della tradizione toscana. – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – A Cassano Magnago tre giorni di musica e sapori con la Festa d’Estate 2025: dal 18 al 20 luglio l’Area Feste di via Primo Maggio ospita un evento gratuito e al coperto con concerti, street food, balli e artigianato locale. In programma Radio Birikina, Vaitra e una serata di liscio con Cassano Balera – Tutte le informazioni

BARASSO – Musica, allegria e gusto sotto il cielo d’estate: sabato 19 luglio 2025 Barasso accende la sua piazza per una serata da vivere insieme. “Ballando sotto le stelle” è l’evento organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, pensato per animare Piazza San Martino con ritmo, luci e sapori. – Tutte le informazioni

VENEGONO INFERIORE – Una serata di musica all’aperto, street food e cocktail sotto le stelle: sabato 19 luglio il Parco di via Menotti a Venegono Inferiore si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con il “Venegono Open Air”, un evento gratuito pensato per animare l’estate del paese. – Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – A Lavena Ponte Tresa una serata di “Pizzica sull’acqua” Domenica 20 luglio una serata di Pizzica Pizzica celebrando l’eredità culturale e musicale della Puglia. – Tutte le informazioni

TERNATE – Questo fine settimana al parco Berrini torna il festival WoodinStock con la sua doppia anima solidale e musicale, confermando per il quinto anno consecutivo la collaborazione con il Buscadero Day, la grande festa degli amici della rivista Buscadero, riferimento per il rock, il country, il blues, il folk, tutta la musica americana. – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Dal raviolo di Lentate al salto dell’Oca: a Sesto Calende la festa dei “Tri dì in Cümpagnia”. Dal 19 al 21 luglio la patronale colora la frazione sestese con cucina, musica e giochi popolari. Ottanta i volontari al lavoro per la 52esima edizione della festa, seicento i posti a sedere – Tutte le informazioni

VERGIATE – Cuirone festeggia San Materno: musica e pizza cotta nell’antico forno Nel weekend del 19-20 luglio il paese festeggerà il santo patrono con iniziative laiche e liturgiche che animeranno il paese e coinvolgono la Comunità Pastorale – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – Sabato 19 luglio, nel cuore di villa Panza e immersi nella sua originale atmosfera, settecentesca e contemporanea insieme, il pubblico potrà assistere a un raffinato concerto del Trio Hermes, composto da Ginevra Bassetti al violino, Francesca Giglio al violoncello e Marianna Pulsoni al pianoforte – Tutte le informazioni

VARESE – Torna il Varese Gospel&Soul Festival per la sua 26esima edizione, e lo fa con un fine settimana ricco di eventi, musica e spiritualità. Sabato 19 e domenica 20 luglio 2025, la città accoglie artisti italiani e internazionali grazie all’organizzazione di Solevoci e al patrocinio del Comune di Varese. – Tutte le informazioni

VARESE – L’Orchestra Canova torna protagonista dell’estate musicale varesina con Piazzolla loves Gershwin. Il concerto si terrà domenica 20 luglio 2025, ore 18.00 (apertura ore 17.30) Esedra di Villa Toeplitz – Varese (Viale Giovan Battista Vico). In caso di maltempo: Chiesa di S. Stefano a Velate, Varese (P.za Santo Stefano, 7, Varese). – Tutte le informazioni

ANGERA – Due notti, un lago, tanta musica e un’atmosfera fresca e conviviale. Venerdì 18 e sabato 19 luglio, dalle 18 all’una, torna ad Angera la seconda edizione dell’evento che lo scorso anno ha fatto ballare e sognare i giovani della zona: il Litus Lake Festival. – Tutte le informazioni

BESOZZO – “Risveglio alla Bozza”: concerto all’alba a Besozzo con il dolce suono dell’handpan. Domenica 20 luglio alle 6,30 del mattino l’esibizione in riva al Lago Maggiore del percussionista Marco Selvaggio. È la quarta edizione di un evento sempre molto partecipato – Tutte le informazioni

CASTELVECCANA – A Castelveccana il nuovo concerto di “Interpretando suoni e luoghi” nella frazione di Nasca. Il concerto, dal titolo “Viaggio tra vecchio e nuovo mondo”, vedrà protagonisti domenica 20 luglio due affermati musicisti: Pietro Pardino alla fisarmonica e Giorgio Matteoli al flauto dolce – Tutte le informazioni

COMERIO – Una serata di cultura, musica e spettacolo nella cornice del Parco storico di Villa Tatti Tallacchini: è questo lo spirito della prima edizione del Comerio Performing Arts, in programma sabato 19 luglio a partire dalle ore 18.30. L’iniziativa è promossa dal Comune di Comerio con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e naturale del territorio attraverso le arti performative. A chiudere la serata un evento di grande prestigio: il concerto piano solo di Alan Clark, leggendario pianista e tastierista dei Dire Straits – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Una serata di grande musica è in programma per sabato 19 luglio 2025 alle ore 21.00 nella suggestiva cornice di piazza Italia a Maccagno, dove si esibirà la Musica Cittadina di Luino diretta dal maestro Francesco Iannelli. – Tutte le informazioni

BREZZO DI BEDERO – Sabato 19 luglio 2025, alle 21, la Collegiata di San Vittore a Brezzo di Bedero accoglierà il terzo appuntamento della 51ª Stagione Musicale della Canonica. Protagonista della serata sarà l’ensemble La Magnifica Comunità, formazione di spicco nel panorama internazionale della musica antica, diretta dal violinista Enrico Casazza – Tutte le informazioni

TRADATE – Nella splendida cornice della chiesa dei SS. Nazaro e Celso, per condurre il pubblico nella “Canciones populares espagnolas”, sabato 19 luglio sarà il Duo dei maestri Angela Lisciandra, voce e Giuseppe Mortillaro, chitarra classica, il protagonista del magico appuntamento “sotto le stelle”. – Tutte le informazioni

SARONNO – Un viaggio tra suoni, racconti e atmosfere dal cuore degli Stati Uniti. Sabato 19 luglio alle 21, il Cortile di Casa Morandi a Saronno, ospita il concerto gratuito dei “Session Americana”, band statunitense che fonde folk, rock e storytelling musicale in un’esperienza unica. – Tutte le informazioni

LEGNANO – Il maestro d’orchestra Marcello Pennuto si presenta in veste di pianista a Legnano nel cortile di Palazzo Malinverni nella sera di sabato 19 luglio a partire dalle ore 21. Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

ANGERA – Il festival teatrale itinerante “Terra e Laghi”, organizzato dal Teatro Blu arriva ad Angera. Il 18 luglio 2025 è in programma “Sei Mia”. Questo spettacolo esplora il legame tra uomo e donna in un affascinante racconto che unisce emozioni e riflessioni. L’appuntamento è alle ore 21:00. Scopri di più su “Sei Mia”. – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – A Busto Arsizio parte la rassegna estiva: “Romeo è Giulietta” apre sabato 19 le proiezioni a Villa Calcaterra – Tutte le informazioni

CROSIO DELLA VALLE – A Crosio della Valle una serata di cinema sotto le stelle con Aladdin L’appuntamento con la serata a ingresso gratuito è per venerdì 18 luglio – Tutte le informazioni

GALLARATE – Sabato 19 luglio 2025 alle ore 21 prende il via Cinema sotto le stelle, la rassegna, curata da Alessandro Castiglioni, vicedirettore del Museo Maga, promossa dal Comune di Gallarate – Assessorato alle Attività formative, in collaborazione con la Pro Loco Gallarate e il Maga, che presenta tre lungometraggi che hanno scritto la storia della settima arte, ciascuno dei quali festeggerà un proprio anniversario. Il primo appuntamento è con Cenerentola (Cinderella) di Walt Disney, a 75 anni dalla sua prima uscita nelle sale – Tutte le informazioni

MORAZZONE – A Morazzone “Il pifferiao magico” di Terra e Laghi. Appuntamento domenica 20 luglio con lo spettacolo organizzato dal Teatro Blu per il festival teatrale itinerante – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – A Laveno Mombello tornano le “Visioni Dilaganti”: tre serate di cinema tra lago e mondo Dal 20 al 22 luglio nel parco di Villa Frua cinema all’aperto gratuito con omaggi a Pozzetto, il Locarno Film Festival e il meglio di Cortisonici – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

GALLARATE – Si rinnova anche quest’anno, in occasione della festa della “Contrada del Brodo a Gallarate“, la collaborazione tra il Fotoclub Il Sestante e la 3A – Associazione Artistica Alfa. Nella sede espositiva del Sestante, è in corso la mostra d’arte e fotografia dal titolo “Così vicino, così lontano”. – Tutte le informazioni

CAZZAGO BRABBIA – “Ascoltare i pesci”: arte, letture e riflessioni nella ghiacciaia storica di Cazzago Brabbia Dal 19 luglio l’esposizione pittorica di Chicco Colombo con letture di Betty Colombo dai testi di Luigi Stadera. Un omaggio sensibile al lago e ai suoi silenzi – Tutte le informazioni

CUASSO AL MONTE – Il progetto “Walls of Words” continua con il secondo appuntamento a Cuasso al Monte, dove il 19 e 20 luglio 2025, dalle 9:00 alle 17:00, l’artista Carlotta Albiero darà vita a un’opera dedicata a temi come la cura, la condivisione e la gentilezza. L’evento fa parte di una mostra a cielo aperto che unisce arte contemporanea e paesaggio naturale, e promuove messaggi di pace e solidarietà. – Tutte le informazioni

INCONTRI

GORNATE OLONA – Doppio appuntamento al Monastero di Torba nelle serate del 18 e 19 luglio: Sarà possibile visitare il Monastero, assistere alla conferenza in cui si parlerà delle scoperte che hanno rivoluzionato la conoscenza delle galassie e partecipare all’osservazione della volta celeste con gli astronomi dell’Osservatorio del Campo dei Fiori – Tutte le informazioni

RANCO – Un appuntamento dedicato alla letteratura e alla memoria storica è in programma a Ranco per sabato 19 luglio 2025, alle 17, nella Sala Consiliare del Comune (in piazza Parrocchiale). L’incontro, dal titolo “Scrittori e Scrittrici a Confronto”, vedrà protagoniste Cristina Cenedella e Nicoletta Bortolotti, due autrici che, seppur con linguaggi e percorsi differenti, condividono una forte attenzione ai temi dell’infanzia, della fragilità e della cura – Tutte le informazioni

VARESE – Alla Festa della Schiranna del Partito Democratico il fine settimana del 18, 19 e 20 luglio sarà dedicato alla sanità di prossimità e alla partecipazione, con uno sguardo verso l’estero. – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

MASCIAGO PRIMO – Alla scoperta del Parco del Campo dei Fiori: il 20 luglio escursione lungo il sentiero Furia Nell’ambito del progetto “STEM-ES, si percorre il sentiero naturalistico che si snoda per 5 km ed è un percorso di tipo T(turistico) con dislivello di 200 metri. – Tutte le informazioni

TERNATE – Una pedalata solidale attorno al Lago di Comabbio per Woodinstock L’iniziativa adatta a tutti promossa con ParkinsOnMove e CicloVarese per domenica 20 luglio introduce alla 12 ore no stop di musica live del Buscadero day – Tutte le informazioni

TRADATE – Esplorazioni in natura e viaggi spaziali per piccoli astronaut nella nuova Domenica di porte aperte del 20 luglio al Centro didattico scientifico con EcoPlanetario del Parco Pineta a Tradate. – Tutte le informazioni



