Cosa fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 25, 26, 27 luglio

L’ultimo fine settimana di luglio si colora di feste, sagre ed eventi. A Tradate gran finale con i fuochi d’artificio per la Festa di Sant’Anna. Ultimo weekend della festa con gli Alpini a Capolago. “Venegono Open Air”, appuntamento con musica e street food al Parco Menotti. Il Gioppino in scena in Corte Zaran per la rassegna Burattini a Cazzago Brabbia.

Alcuni appuntamenti potrebbero subire variazioni per il maltempo, vi invitiamo a verificare sempre con gli organizzatori o sulle pagine dedicate, il regolare svolgimento.

METEO

LE PREVISIONI – Meteo incerto nel fine settimana: sul Varesotto nuvole, pioggia e qualche schiarita. Anche sul Varesotto le correnti umide e instabili richiamate da un’area depressionaria presente sull’Europa occidentale portano tempo incerto – Leggi le previsioni

EVENTI IN EVIDENZA

BIANDRONNO – Biandronno si prepara a chiudere in grande stile la quinta edizione del “Beer’n’Sound”. Una serata di musica, gusto e divertimento nel suggestivo Bosco del Fauno – Tutte le informazioni

BODIO LOMNAGO – Un venerdì sera diverso dal solito? Ecco l’idea giusta per chi ama la buona musica, il buon vino e la convivialità d’estate. Il ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago lancia “Aperisax: lieviti e lievitati”, un appuntamento estivo pensato per trasformare il giardino del locale in un salotto all’aperto in cui gustare sapori, profumi e note live. La data da segnare in agenda è quella di venerdì 25 luglio, a partire dalle 19.30 – Tutte le informazioni

CARNAGO – Come ogni anno torna il tradizionale appuntamento con il CBF – Craft Beer Festival al Birrificio Settimo di Carnago. Quattro giorni dedicati alla birra artigianale, al buon cibo e a tanta musica live – Tutte le informazioni

COMERIO – Dal 25 al 27 luglio Comerio celebra la Sagra della Porchetta: cene, pranzi, serate danzanti e servizio da asporto nell’area feste. In programma convivialità, musica e specialità tipiche, con cassa veloce per bar e panini – Tutte le informazioni

CUVIO – Sabato 26 luglio alle ore 20.45 le due bande rock Zack South Band e CO.DE, sotto la direzione di Filippo Maggi, colorano la pace verde della Corte Roncari a Cuvio, nell’ambito della rassegna MusiCuvia – Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – A Germignaga si rinnova l’appuntamento con la Festa Unità del Lago. Lo scopo principale è quello di offrire alla popolazione tre giorni di festa, buon cibo e divertimento – Tutte le informazioni

VARESE – Sabato 26 luglio alle 20 il Circolo di Casbeno propone “Retro Mixtape”: musica vintage con Dj Magash, birra a volontà, arrosticini, salamelle, hot dog, tomino, porchetta, anelli di cipolla, patatine. Info e prenotazioni: 0332312247 – Tutte le informazioni

VARESE – OstiNati Reload: il 26 luglio inaugura il nuovo “maniero urbano” di Varese tra vini e tapas. Armature, bandiere, tapas esotiche e grandi vini: un volto nuovo per uno dei locali storici di Varese – Tutte le informazioni

VERGIATE – Un altro weekend a tutto gelato con le golosità proposte da Marina – Tutte le informazioni

EVENTI FUORI PROVINCIA

RESCALDINA – Dal palco alla pista: il LatinFiexpo accende le notti di Rescaldina. Il festival, dedicato alla cultura e alla musica latinoamericana, è in programma fino al 7 settembre – Tutte le informazioni

Questo articolo è prodotto in partnership con Camera Condominiale Varese. Se desideri promuovere il tuo evento in questa sezione, inviaci un’email a marketing@varesenews.it

EVENTI

VEDANO OLONA – Pastasciutta antifascista, anche all’Anpi di Vedano Olona l’omaggio alla Resistenza e il ricordo della caduta del regime. Venerdì 25 luglio nella sede Anpi di via Don Minzoni si rinnova una tradizione nazionale che unisce storia, partecipazione e convivialità per ricordare la fine del regime. La serata è aperta a tutti – Tutte le informazioni

TRADATE – A Tradate gran finale con i fuochi d’artificio per la Festa di Sant’Anna. Ultimo weekend per la tradizionale festa patronale, con le sue serate all’insegna della buona cucina e della musica dal vivo che culmineranno con il grande spettacolo pirotecnico di sabato 26 luglio – Tutte le informazioni

TURATE – La Serata danzante al Centro Anziani di Turate fa il bis: ancora musica, cena e compagnia per tutte le età. L’appuntamento è per sabato 26 luglio al Centro Anziani di via Vittorio Emanuele 2/E dalle 19,30 alle 24 – Tutte le informazioni

TRADATE – Bagno di suono e Missione Marte domenica al Parco Pineta di Tradate. Domenica 27 luglio nuova Domenica di Porte aperte al Centro didattico scientifico con EcoPlanetario, tra viaggi spaziali e spirituali, esporazioni della natura e giochi – Tutte le informazioni

VARESE – Un fine settimana nella pancia di Varese grazie alla “Notte bianca nei rifugi antiaerei”. Si tratta del rifugio dei Giardini Estensi, con ingresso in via Lonati e del rifugio di Biumo Inferiore, struttura sotterranea che a differenza della prima viene aperta alle visite pochissime volte – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – Villa Della Porta Bozzolo, visite esclusive al calar del sole. La Villa sarà aperta il 25 luglio su prenotazione per un’esclusiva visita guidata a porte chiuse che permetterà di scoprire storia e segreti di questo luogo – Tutte le informazioni

CASTRONNO – A Castronno torna Bandaran: due serate di musica live e buon cibo. Due serate gratuite con musica dal vivo, street food e atmosfera festosa animeranno l’area feste nel weekend del 26 e 27 luglio – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – A Laveno arriva la Cena col bianco: un momento di festa e solidarietà che scalda il cuore. Sabato 26 luglio, preparate la vostra cena, vestitevi di bianco e unitevi a Laveno Mombello per una serata speciale a Villa Frua. Il ricavato contribuirà all’acquisto di un’ambulanza in ricordo della piccola Eleonora – Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – Anche a Induno Olona la pastasciutta antifascista di casa Cervi. Sabato 26 luglio Borgo Olonese di Induno Olona ospiterà uno degli appuntamenti provinciali della Pastasciutta Antifascista di Casa Cervi, un evento che unisce il cibo al ricordo della Resistenza – Tutte le informazioni

CUVIO – Cuvio festeggia i 100 libri di don Massimiliano Taroni. Domenica 27 luglio il Parco comunale Pancera ospita una serata dedicata al sacerdote e scrittore con letture, musica e un dialogo con Giorgio Roncari – Tutte le informazioni

VARESE – Alla Festa della Schiranna la pastasciutta antifascista, in un weekend “a tema”. Il fine settimana del 25, 26 e 27 luglio alla festa del PD avrà a tema l’antifascismo, traendo ispirazione dalla tradizione della pastasciutta antifascista: oltra al cibo, tanti incontri per ricordare e riflettere – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – Restate in Piazza: motori, moda e musica nel cuore di Fagnano Olona. La manifestazione organizzata dal Moto Club Fagnanese torna con un’edizione rinnovata e l’introduzione di un maxi led wall per un’esperienza ancora più coinvolgente – Tutte le informazioni

VARESE – Caccia al tesoro fotografica e Racconti di lago alla Schiranna. Nella mattinata di sabato 26 luglio due passeggiate gratuite a partire dal Parco Zanzi alla scoperta della natura con Estate al Lago – Tutte le informazioni

VEDANO OLONA – Flashbook 2025 al parco Fara Forni di Vedano Olona. La quarta tappa del fashmob itinerante dedicato alla letteratura per l’infanzia è sabato 26 luglio alle ore 14.30 al parco Fara Forni con i volontari di ArteDiem – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

GALLARATE – La festa di San Cristoforo, patrono di Gallarate. Giovedì 24 luglio con la Benedizione degli automezzi inizierà la Festa Patronale. La Basilica resterà aperta per la preghiera e per la visita alla Chiesa – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Al Chiostro di Voltorre “Tracce di momenti”: tre generazioni di collezionismo in mostra. Un’esposizione che intreccia arte, memoria e legami familiari dal secondo dopoguerra a oggi. Aperture dal 11 al 31 luglio 2025 – Tutte le informazioni

MARCHIROLO – A Marchirolo c’è la festa di Sant’Anna a San Paolo con il Gruppo Alpini. Due giornate dedicate alle celebrazioni di Sant’Anna a San Paolo con cucina tipica, momenti religiosi e intrattenimento musicale nella cornice montana sopra Marchirolo – Tutte le informazioni

CUASSO AL MONTE – Cuasso al Piano celebra la Festa di San Giacomo Maggiore con messe, letture e momenti comunitari. Dal 25 al 27 luglio apertura della chiesa, celebrazioni liturgiche e riflessioni teatrali nella storica chiesa di via Guerneri – Tutte le informazioni

CARNAGO -Tre weekend in festa con il Gruppo Alpini di Carnago. Dal 10 al 27 luglio 2025 torna la tradizionale rassegna estiva organizzata dal Gruppo Alpini di Carnago con un fitto calendario di eventi serali, piatti della tradizione e intrattenimento musicale – Tutte le informazioni

CAPOLAGO – Dieci giorni di festa con gli Alpini a Capolago: si comincia il 18 luglio. Tra gli appuntamenti più sentiti dell’estate varesina, la “mitica” festa di Capolago si concluderà il 27 luglio. Stand gastronomico ogni giorno a pranzo e a cena – Tutte le informazioni

CADREZZATE CON OSMATE – Festa al lago di Cadrezzate: per tutto il weekend musica live e serate a tema fino a lunedì. Un programma che unisce generi diversi per tutti i gusti: punk pop, rock, liscio e l’immancabile schiuma party sul lungolago – Tutte le informazioni

SOLARO – A Solaro torna il Beer & Sound Festival: otto serate di musica live e street food. L’edizione 2025 ha preso il via con il concerto di Povia e prosegue con tanti appuntamenti musicali, birra e proposte gastronomiche nell’area feste di corso Berlinguer – Tutte le informazioni

CUASSO AL MONTE – Un fine settimana da non perdere a Cuasso al Piano con la Festa di San Giacomo Maggiore. Da venerdì 25 a domenica 27 luglio tre giornate di iniziative, compresa una Messa dopo decenni dall’ultima celebrazione – Tutte le informazioni

COMERIO – Sagra della Porchetta a Comerio: tre giorni di festa tra cene, musica e tradizione. Dal 25 al 27 luglio 2025 l’area feste accoglie l’edizione estiva organizzata dalla Pro Loco, con specialità gastronomiche e serate danzanti – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Smash burger, cous cous e dj set: il 26 luglio a Casciago la festa inizia da tavola. Ultimi appuntamenti prima del giorno clou del 1° agosto a Sant’Eusebio: il 26 luglio si cena insieme e si balla con il DJ set “Segui l’Orsetto” – Tutte le informazioni

GORNATE OLONA – Una “Festa di mezza estate” al Monastero di Torba. Il programma dell’evento prevede la possibilità di compiere un percorso guidato alla scoperta del Monastero di Torba e di ammirare il nuovo altare della chiesa – Tutte le informazioni

AZZATE – Ad Azzate i burattini rivivono con la festa di Sant’Anna. L’evento è raggiungibile a piedi ed è a due passi dal percorso di Azzate dell’Ecomuseo delle Piane Viscontee – Tutte le informazioni

CARBONATE – A Carbonate CarbonFest prosegue con il cabaret di Enzo Emmanuello. Sabato 26 luglio il programma di CarbonFest propone una serata dedicata alla comicità con il celebre cabarettista di Zelig – Tutte le informazioni

MONVALLE – Il Motoclub Gemonio fa festa a Monvalle con tre giorni di “Pork Party”. Dal 25 al 27 luglio la manifestazione che prevede banco gastronomico con la carne di maiale protagonista ma anche tanta musica e il motogiro domenica mattina – Tutte le informazioni

CARONNO PERTUSELLA – “Caronno Estate!” propone un weekend alla milanese tra cotolette, vecchie canzoni e ballo liscio. L’appuntamento è per sabato 26 e domenica 27 luglio al Parco della Resistenza di via Avogadro. Cucina aperta dalle 19 e serate musicali dalle 21 – Tutte le informazioni

CLIVIO – 7º Ivantus Military Fest a Clivio: due giorni di eventi e parata per le vie del paese. Il 26 e 27 luglio 2025 l’area feste di via Ermizada si trasforma in un grande raduno di mezzi militari storici e moderni, con voli panoramici, concerti e stand gastronomici – Tutte le informazioni

CHE FARE NEL WEEKEND BAMBINI – Cosa fare con i bambini nel weekend del 25, 26 e 27 luglio a Varese e nel Varesotto. Un Flashbook e tanti spettacoli all’aperto in quest’ultimo weekend di luglio per le famiglie. In programma anche giochi e viaggi spaziali – Gli appuntamenti

MUSICA

MATERIA – CASTRONNO – Mia Martini sullo schermo: a Materia il cineforum musicale. La proiezione di “Io sono Mia” chiude la rassegna estiva dedicata alla Musica a Materia. Dopo il film, Raffaele Piscopiello dialogherà con il pubblico – Tutte le informazioni

GOLASECCA – Golasecca si tinge di suggestioni celtiche: al via la IV edizione del Festival Lughnasad – L’incontro delle tribù. Tre giorni di musica pagan folk, rievocazioni storiche e spiritualità nella cornice archeologica di Golasecca, tra concerti, workshop, danza e corteo funebre d’epoca – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese si va alla scoperta della musica da salotto con “Nuovi orizzonti sonori”. Un appuntamento musicale da non perdere 25 luglio 2025 alle 18:00 alla Sala Veratti per aprire il sipario su una nuova edizione di La Musica degli Angeli – Tutte le informazioni

BREZZO DI BEDERO – Il “Quartetto Adorno“ interpreta Beethoven e Schubert per la 51ª Stagione Musicale della Canonica di Brezzo di Bedero. Un grande appuntamento con la musica da camera: la formazione si distingue per l’intensità interpretativa, la coesione stilistica e l’impegno nella valorizzazione del grande repertorio quartettistico – Tutte le informazioni

OLGIATE OLONA – LEGNANO – JazzAltro a Olgiate Olona punta sulla solidarietà. Uno spettacolo e un concerto per una serata che raccoglie offerte in favore della Cooperativa Progetto Promozione Lavoro di Olgiate Olona – Tutte le informazioni

BESANO – Un tuffo negli Novanta: a Besano arriva il tour “Sarà perché ti amo”. La magia e le emozioni della migliore musica degli anni 90 e 2000 nella serata organizzata per sabato 26 luglio dal Comune di Besano – Tutte le informazioni

VENEGONO INFERIORE – “Venegono Open Air”, appuntamento con musica e street food al Parco Menotti. A Venegono Inferiore sabato 26 si balla fino a notte con la selezione musicale curata dal collettivo This is not, che porterà sul palco Bozz, Torq e Andrea Crestani – Tutte le informazioni

VIGGIU’ – Viggiù ospita a Villa Borromeo il concerto dell’Ensemble barocco “Benedetto Marcello”. Il concerto della rassegna “Interpretando suoni e luoghi” di domenica 27 luglio vedrà la partecipazione del giovane e talentuoso Francesco Mammola, considerato uno dei migliori mandolinisti al mondo – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

CAZZAGO BRABBIA – “Ascoltare i pesci”: arte, letture e riflessioni nella ghiacciaia storica di Cazzago Brabbia. Dal 19 luglio l’esposizione pittorica di Chicco Colombo con letture di Betty Colombo dai testi di Luigi Stadera. Un omaggio sensibile al lago e ai suoi silenzi – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

GALLARATE – A Gallarate torna il brivido di “Profondo Rosso” sotto le stelle. Appuntamento domenica 27 luglio con Cinema sotto le stelle, la rassegna cinematografica estiva curata da Alessandro Castiglioni e promossa dal Comune di Gallarate in collaborazione con Pro Loco Gallarate e MA*GA – Tutte le informazioni

ANGERA – Arlecchino, Pulcinella e Bibitello ad Angera per la rassegna Parade. Nel giardino di Amaltheatro venerdì 25 luglio alle ore 18 la Compagnia Roggero porta in scena uno spettacolo che diverte grandi e piccini – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Il film Abel – il figlio del vento proiettato nel Borgo di Campagnano a Maccagno. Partecipazione gratuita sabato 26 luglio alle 21.30 alla proiezione del film proposto da Esterno Notte con la collaborazione del Circolo Acli di Garbiolo – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO –Il teatro tra mito e femminilità con gli spettacoli del festival “Terra e Laghi”. Silvia Priori e il Teatro Blu metteranno in scena “Sei Mia”, “Antigone” e “Elena di Sparta”: appuntamenti da non perdere dal 18 al 30 luglio in Angera, Ranco, Lurago d’Erba, Paderno Dugnano e Magadino – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – “Cento domeniche”: emozioni e dignità nella seconda serata della rassegna di cinema all’aperto a Busto Arsizio. Prosegue sabato 26 luglio, nel parco di Villa Calcaterra, la rassegna cinematografica estiva di Busto Arsizio curata dall’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni e inserita nel palinsesto culturale di BA Estate 2025 – Tutte le informazioni

PADERNO DUGNANO – Terra e Laghi fa tappa a Paderno Dugnano con lo spettacolo “Elena di Sparta”. Appuntamento teatrale domenica 27 luglio con lo spettacolo di e con Silvia Priori del Teatro Blu – Tutte le informazioni

VARESE – “La città proibita” al cinema sotto le stelle: l’autore Davide Serino ospite ai Giardini Estensi. Lo sceneggiatore varesino, che ha scritto il film insieme al regista Gabriele Mainetti, sarà ospite della sera del 27 luglio, nel programma di “Esterno Notte” – Tutte le informazioni

TRADATE – Cinema sotto le stelle a Tradate: “Kung Fu Panda 4” all’Oratorio delle Ceppine. L’appuntamento è per domenica 27 luglio alle 21 all’Oratorio Sant’Anna alle Ceppine. In caso di maltempo la proiezione sarà fatta alla stessa ora al Cinema Grassi Ingresso gratuito – Tutte le informazioni

CAZZAGO BRABBIA – Il Gioppino in scena in Corte Zaran per la rassegna Burattini a Cazzago Brabbia. Partecipazione gratuita sabato 26 luglio alle ore 21 allo spettacolo del burattinaio bergamasco Daniele Cortesi. Anche in caso di pioggia – Tutte le informazioni

SPORT

VARESE – Minibasket nei quartieri: a Giubiano una mattinata di gioco e sport per bambini. Sabato 26 luglio appuntamento al Playground Rugby Varese per un’attività gratuita dedicata ai più piccoli – Tutte le informazioni

IPPICA – Sabato sera alle Bettole con sei corse: l’incognita meteo sui pronostici. Il “Premio Soldati” su pista in erba è il clou affiancato dal “Bettole by Night” e dal “Tellini”. Si comincia alle 20,25 di sabato 26 – Tutte le informazioni

COSA FARE A SARONNO E DINTORNI – Cosa fare a Saronno e dintorni nel weekend del 25, 26 e 27 luglio. Nell’ultima settimana di luglio il weekend a Saronno e dintorni è un concentrato di feste d’estate con musica, spettacolo e street food – Gli appuntamenti

COSA FARE A LEGNANO E NELL’ALTO MILANESE – Cosa fare nel weekend del 25, 26 e 27 luglio a Legnano e nell’Alto Milanese. A Legnano e nei comuni limitrofi si alternano concerti al Castello, feste con paella, cinema all’aperto e serate tematiche napoletane – Gli appuntamenti