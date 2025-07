Cosa fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 4, 5, 6 luglio

Calcinate del Pesce festeggia San Pietro Pescatore: tradizione, fede e sapori di lago dal 4 al 6 luglio. Tre giorni di eventi religiosi, intrattenimento e specialità gastronomiche per celebrare il patrono dei pescatori all’oratorio di Calcinate del Pesce. È tempo di Palio dei Castelli, a Castiglione Olona tornano il corteo storico e la corsa delle botti. Tutto pronto per il Palio dei Castelli di Castiglione Olona: dal 4 al 13 luglio 2025 tornerà la magia della tradizione, fra Corteo storico, Corsa dei cerchi e Corsa delle botti. Con il Ferno Jazz festival tre giorni di musicisti internazionali e ogni genere di jazz. Dal manouche alle contaminazioni con la musica sudamericana, tante diverse forme di jazz nella edizione 2025 nel weekend 4-6 luglio. A Morazzone torna il torneo “Settebello a Morazzello”: in campo per il Memorial Luca Olmi. Dal 16 giugno al 4 luglio 2025 si gioca la seconda edizione del torneo di calcio a 7 sul sintetico centrale del Morazzone. Premi alle prime tre squadre classificate.

Attenzione per il fine settimana è previsto maltempo e alcuni eventi potrebbero essere rimandati o modificati, qui trovate una selezione degli appuntamenti annunciati ma vi invitiamo a consultare anche le pagine degli organizzatori.

EVENTI IN EVIDENZA

BISUSCHIO – Tanti i prodotti di qualità a prezzi popolari e in porzioni abbondanti. Nel weekend torna la Sagra “del” gnocco fritto (del è d’obbligo, come vuole il dialetto emiliano). Cucine aperte dalle 18.30 alle 22 (e oltre) e domenica anche a pranzo dalle 12.15 – Tutte le informazioni

BREBBIA – Torna una delle sagre più attese dell’estate: Costine alla spina. Appuntamento al parco giochi Ronchèe di via Donizetti 7 – Tutte le informazioni

CARAVATE – Venerdì 4 e sabato 5 luglio, la Pro Loco di Caravate, ha organizzato un’esperienza indimenticabile con concerti, spettacoli, ottima musica e delizioso cibo. L’appuntamento con la quarta edizione dei Caravate Summer Days – Tutte le informazioni

COMERIO – Il 5 e 6 luglio l’area feste di Comerio si trasforma in un piccolo villaggio di sapori, musica e allegria con la nuova edizione della “Festa d’Estate”, organizzata dalla Pro Loco Comerio. Un evento che richiama la tradizione delle feste di paese ma con un tocco moderno: stand gastronomico con menù ricco e variegato, spazio per il ballo e serate musicali pensate per far divertire davvero tutti – Tutte le informazioni

LUVINATE – ATTENZIONE! Il maltempo ha costretto l’associazione ad ANNULLARE la Poggio Beer Fest.

Ma non tutto è perduto. Sabato mattina saranno disponibili da asporto le salamelle di cinghiale, già pronte da cucinare – Scopri come ordinarle

MALNATE – Tutto pronto per la 15ª edizione di Malnate PerBacco, la rassegna enogastronomica promossa dalla Pro Loco Malnate. tra gli appuntamenti gastronomici più attesi questo weekend troverete baccalà fritto e spaghetti alle vongole (venerdì 4 luglio), branzino al cartoccio (sabato 5), brasato con polenta (domenica 6) – Tutte le informazioni

TERNATE – Dal 4 al 6 luglio 2025, il Big Bang Folk Festival accende il Parco Berrini di Ternate con un’esplosione di suoni, balli e suggestioni folk da tutta Europa. Un viaggio musicale e culturale unico, con concerti serali di gruppi internazionali da Francia, Belgio e Italia, jam session notturne, stage di danza per ogni livello e tante attività gratuite pensate per grandi e piccoli – Tutte le informazioni

VARESE – Una serata tra cinema e scienza, per viaggiare tra emozione e conoscenza. Sabato 5 luglio 2025, alle ore 18.00, in occasione della proiezione del nuovo capitolo della saga “Jurassic World – La Rinascita”, al Multisala Impero di Varese ci sarà un’introduzione speciale a cura della paleontologa e divulgatrice scientifica Paola D’Agostino – Tutte le informazioni

VERGIATE – Un altro weekend a tutto gelato con le golosità proposte da Marina – Tutte le informazioni

EVENTI FUORI PROVINCIA

RESCALDINA – Prosegue il ricco programma del LatinFiexpo, il villaggio del divertimento che anima le notti estive di Rescaldina fino al 1 settembre. Questa settimana si parte venerdì 4 luglio con lo stage “Calle Latina” di Mirko e Veronica. Sabato 5 luglio spazio allo show delle Antilas Ladies, alla compagnia La Malanga e allo stage con Daniela Tabai e Dalmazio Carrara. Domenica 6 luglio il palco ospiterà El Preso, lo show di Fuerte e Soy Cubana e gli stage di Marco e Alessandra e di Gabriele Bocchino – Tutte le informazioni

EVENTI

VARESE – Venerdì 4 luglio: avventura magica nel bosco con lanterne, giochi e anguriata alla Rasa. Alla scoperta della Rasa e del suo oratorio – Tutte le informazioni

MORAZZONE – Le storie della tradizione: “Aperitivo in cortile” a Casa Macchi. Un incontro fatto di storie narrate e di musiche “pescate” nella tradizione popolare varesotta e lombarda, un viaggio nei ricordi con la voce narrante di Betty Colombo – Tutte le informazioni

CESATE – Musica, giochi e solidarietà: a Cesate tre giorni di festa con “Binda for Children”. Dal 4 al 6 luglio la nuova area feste del centro sportivo di Cesate ospita spettacoli, dj set, griglie, tornei e l’edizione 2025 della “Run for Children”, la corsa tra i boschi delle Groane aperta a tutti – Tutte le informazioni

COMO – Weekend tra musica, leggende e panorami al Castel Baradello di Como e nel Parco Spina Verde. Dal 4 al 6 luglio tanti eventi al Castel Baradello e nel Parco Spina Verde: concerti, escursioni, tour notturni, degustazioni e la mostra “Aquae Dulcis” – Tutte le informazioni

VARESE – La tradizione si rinnova: torna la Cotechinata Velatese per il 120° anniversario della banda. Dal 4 al 6 luglio, all’oratorio di Velate, tre giorni di musica, piatti tipici e convivialità per celebrare la 74ª edizione della storica manifestazione promossa dal Corpo Musicale Edelweiss – Tutte le informazioni

AZZATE – A cena con il mondo: la cultura si scopre a tavola. Riparte “Indovina chi viene a cena?”, il progetto della Rete Italiana di Cultura Popolare che apre le porte delle case per un viaggio interculturale attraverso il cibo – Tutte le informazioni

VARESE – “Poesie e immagini sul Lago”: i versi degli autori varesini in scena a Vivilago. Sabato 5 luglio alle 18.30 alla Schiranna va in scena l’evento “Poeti per il Lago” nell’ambito di “Vivilago”, la manifestazione promossa da Lions International Varese Sette Laghi – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

ALBIZZATE – Il Mega Summer Party 2025 è un festival musicale gratuito organizzato dai giovani dell’associazione Mega di Albizzate, che si tiene il 3, 4 e 5 luglio. Ogni serata offrirà un’identità musicale diversa: venerdì e sabato DJ set dal pomeriggio a tarda notte con artisti locali e ospiti di richiamo. Oltre 50 volontari, stand gastronomici e aggregazione – Tutte le informazioni

CASTELLO CABIAGLIO – Castello Cabiaglio e Orino unite in nome dell’Energia Lenta e della Gentilezza. Il 4 e il 5 luglio i due borghi prealpini si attiveranno in sinergia per dare spazio e ospitalità al Festival della Lentezza, manifestazione che vede la luce all’interno di una progettualità più allargata – Tutte le informazioni

CALCONATE DEL PESCE – Calcinate del Pesce festeggia San Pietro Pescatore: tradizione, fede e sapori di lago dal 4 al 6 luglio. Tre giorni di eventi religiosi, intrattenimento e specialità gastronomiche per celebrare il patrono dei pescatori all’oratorio di Calcinate del Pesce – Tutte le informazioni

CASTRONNO – A Castronno torna la 46ª edizione della Festa del Bosco degli Alpini. Dal 4 al 6 luglio 2025 il Gruppo Alpini di Castronno organizza tre giorni di celebrazioni, musica e tradizione nella sede di Cascinazza. Tra i momenti più attesi, la grigliata del venerdì e il revival musicale del sabato – Tutte le informazioni

GALLARATE – Dalla paella ai talenti locali: a Gallarate torna la Festa della Comunità a Moriggia. Nell’edizione 2025 della festa c’è un doppio anniversario: 40 anni della manifestazione e 50 anni di ordinazione per due sacerdoti molto legati a Moriggia – Tutte le informazioni

COMABBIO – Comabbio in festa con il “Luglio Comabbiese”: tre serate tra specialità gastronomiche e musica dal vivo. DJ, band dal vivo e cucina tradizionale: scopri il programma della festa più attesa dell’estate a Comabbio – Tutte le informazioni

LUVINATE – A Luvinate torna la Festa Patronale: fede, cultura e convivialità dal 30 giugno al 7 luglio. Ricco programma che coinvolgerà cittadini di tutte le età, animando il paese con eventi religiosi, culturali e ricreativi – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – È tempo di Palio dei Castelli, a Castiglione Olona tornano il corteo storico e la corsa delle botti. Tutto pronto per il Palio dei Castelli di Castiglione Olona: dal 4 al 13 luglio 2025 tornerà la magia della tradizione, fra Corteo storico, Corsa dei cerchi e Corsa delle botti – Tutte le informazioni

TRAVEDONA MONATE – Tacalaspina 2025 torna a Travedona Monate. La festa, tra le più amate della provincia, si svolgerà nuovamente lungo le vie del centro di Travedona Monate. Appuntamento sabato 5 luglio – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

TEATRO – “Antigone” al Santuario di Oltrona San Mamette. Venerdì 4 luglio appuntamento con il festival teatrale itinerante Terra e Laghi del Teatro Blu – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – “Attraversamenti”, ai Calimali uno spettacolo internazionale tra canti, culture e memoria. A Fagnano Olona e Gorla Maggiore il teatro itinerante della compagnia LIRT, ospite delle associazioni locali per un evento che unisce territori e umanità – Tutte le informazioni

VIGGIU’ – A Viggiù musica e dialetto con “I Tàchesaltràm”: spettacolo in scena il 4 luglio. La serata è in programma in programma a Viggiù venerdì 4 luglio alle ore 21 presso Cortile Roth, in via Di Vico 13 – Tutte le informazioni

VARESE – Jurassic World e dinosauri veri al Miv: doppio appuntamento con il film e la paleontologa Paola D’Agostino. Sabato 5 luglio alle ore 18 l’esperta introdurrà la proiezione de “La Rinascita” con un approfondimento scientifico sulle creature protagoniste – Tutte le informazioni

MUSICA

BESOZZO – Besozzo Open Air, Dj set con This is not. Venerdì 4 luglio dalle ore 18.00 al Parco di via Milano a Besozzo – Tutte le informazioni

FERNO – Con il Ferno Jazz festival tre giorni di musicisti internazionali e ogni genere di jazz. Dal manouche alle contaminazioni con la musica sudamericana, tante diverse forme di jazz nella edizione 2025 nel weekend 4-6 luglio – Tutte le informazioni

VARESE – Il cuore di Vivilago 2025 batte forte: dragon boat e tributo a Max Pezzali accendono la Schiranna. Il 5 e 6 luglio al Parco Zanzi un weekend tra gare sull’acqua e una serata da cantare con il tributo agli 883. Il tutto in nome della solidarietà – Tutte le informazioni

VARESE – “Anime controvento”, il film-concerto in prima assoluta ai Giardini Estensi di Varese. Il 3 luglio la rassegna Esterno Notte ospita la prima assoluta dello spettacolo ideato da Jesus de la Iglesia e Paolo Paliaga, con la musica del duo Quantum Sonora – Tutte le informazioni

VARESE – Rock in Woman: concerto all’alba al Lido della Schiranna con il Gruppo Caronte. Un risveglio tra musica, natura e diritti al femminile sulle rive del lago di Varese. Appuntamento sabato 5 luglio 2025, alle ore 5:30 del mattino – Tutte le informazioni

BREZZO DI BEDERO – Parte a Brezzo di Bedero la 51ª Stagione Musicale della Canonica. Sabato 5 luglio nella Collegiata di San Vittore un concerto gratuito che intreccia Rinascimento e contemporaneità – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – “Festival Musica Sibrii”: musica al tramonto al Monastero di Torba. Sabato 5 luglio alle ore 21 il festival di musica antica del Seprio giunto alla XIII edizione, che si terrà nell’antica chiesa del Monastero in cui è stato da poco inaugurato il nuovo altare disegnato dall’architetto Mario Botta – Tutte le informazioni

INCONTRI

VARESE – Il testamento tramandato. Incontro tra due generazioni della diaspora palestinese. Si terrà il prossimo sabato 5 luglio alle ore 18 presso la Sala Kolbe (Viale Aguggiari, 140 Varese) “Il testamento Tramandato”, una recita poetica per ritrovare radici, memoria e dignità attraverso terre, tempi e esistenze promossa dal Comitato Varesino per la Palestina –Tutte le informazioni

SPORT

MORAZZONE – A Morazzone torna il torneo “Settebello a Morazzello”: in campo per il Memorial Luca Olmi. Dal 16 giugno al 4 luglio 2025 si gioca la seconda edizione del torneo di calcio a 7 sul sintetico centrale del Morazzone. Premi alle prime tre squadre classificate – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Un weekend in movimento a Rovate con la “Festa dello Sportivo”. Tre giorni di sport, musica e convivialità per celebrare i 45 anni della Polisportiva Rovatese – Tutte le informazioni

