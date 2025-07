Cosa fare con i bambini nel weekend del 18, 19 e 20 luglio a Varese e nel Varesotto

Sole e temporali in agguato in questo weekend di piena estate che propone alle famiglie tante escursioni in diversi momenti della giornata, dall’alba al tramonto, a piedi o in bicicletta alla scoperta di storie e natura. Non mancano spettacoli, laboratori e film d’animazione da guardare sotto le stelle con tutta la famiglia.

EVENTI

VARESE – Saranno come sempre le Famiglie arcobaleno ad apreire la nuova edizione del Varese Pride: in programma sabato pomeriggio con partenza alle ore 17 da piazza Monte Grappa – Qui tutte le informazioni

CUVEGLIO – Mattoncini in piazza domenica per la giornata di Costruiamo giocando ricca di giochi, esposizioni e laboratori grauiti, tutto a base Lego, tra fantasia e creatività per grandi e piccini – L’evento

CASTIGLIONE OLONA – Il FlashBook torna in Corte del Doro venerdì 18 luglio alle ore 21 con una mini-maratona di letture per bambini promossa dall’associazione Arte Diem. Partecipazione gratuita – I dettagli

MONVALLE – Picnic, laboratori e spettacoli per bambini sabato nel giardino della Biblioteca per Luci d’Est-Arte, la quarta edizione della Festa d’estate dedicata alle famiglie – Scopri di più

TRADATE – Nuovo Picnic scientifico sotto le stelle venerdì sera al Centro didattico scientifico del Parco Pineta. La serata questa volta sarà dedicata a Miti e leggende del sud – L’iniziativa

STORIE E SPETTACOLI

ALBIZZATE – Partecipazione gratuita venerdì 18 luglio alle 20.45 in piazza San Marco a Valdarno per lo spettacolo di burattini Pirù Pirù della compagnia Walter Broggini – Lo spettacolo

MORAZZONE – Domenica pomeriggio il Festival itinerante Terra e Laghi fa tappa nel cortile della scuola dell’infanzia Antonini con lo spettacolo Il pifferiao magico, con attori, immagini di sabbia e musiche originali. Partecipazione gratuita – L’evento

MALNATE – Sabato mattina alle 10.30 al Parco della Libertà di Rovera (in via Ferrari), i volontari di Nati per leggere propongono Tutti in vacanza, letture ad alta voce per bambini da 0 a 6 anni – L’iniziativa

VENEGONO INFERIORE – Appuntamento per #piccolilettoriforti dai 3 ai 6 anni sabato mattina alle 11 in biblioteca con tante letture ad alta voce a cura di bibiotecai e volontari di Nati per leggere – La locandina

CINEMA

MORAZZONE – Venerdì 18 luglio alle ore 21.30 Esterno Notte trasforma il cortile dell’oratorio in cinema all’aperto con la proiezione di Mavka, originale animazione ucraina nata da una leggenda locale. Ingresso gratuito – Il film

GALLARATE – L’arena esterna del museo MA*GA inaugura sabato serauna nuova stagione cinematografica con la proiezione di un grande classico Disney: Cenerentola – L’evento

VARESE – Portatevi le sedie lunedì sera nel cortile della chiesa di Sant’Agostino a Valle Olona per un nuovo appuntamento con il cinema all’aperto nei quartieri della città. Per l’occasione sarà proiettato il film d’animazione Il robot selvaggio – L’iniziativa

GIOCHI E LABORATORI

CASTRONNO – Sabato pomeriggio a Materia Spazio Libero arrivano i pupazzi con storie animate e un laboratorio per bambini a cura di Martin Stigol, Massimo Mattiuzzo e Laura Adamoli – Come partecipare

JERAGO E MORNAGO – Si intitola Lettere dalla natura il laboratorio in natura, tra rami, sassi e parole curato da Tiziana Rabarbaro e ispirato all’Abbecedario straordinario in programma sabato mattina a Jerago e nel pomeriggio a Mornago, sempre per bambini tra 4 e 8 anni. Partecipazione gratuita ma prenotazione necessaria – I dettagli

IN NATURA

LOMAZZO – Una passeggiata per famiglie dopo il tramonto nel Parco del Lura è in programma per venerdì 18 luglio. Si parte alle 21 dal nuovo ponticello verso i Prati del Ceppo, con diverse tappe prove giocose e letture dal libro “Noi del Lura” di Giuseppe Guin. Partecipazione gratuita – L’evento

ISPRA – A grande richiesta nuova data per la passeggiata guidata all’alba a Ispra, tra lago e raccolta di mirtilli, sabato mattina alle ore 7.30 a partire dall’Infopoint sul lungolago, promotore dell’iniziativa con Archeologistics – Come partecipare

TERNATE – C’è una Pedalata solidale attorno al Lago di Comabbio domenica mattina all’interno del programma di Woodinstock. Il ritrovo è alle ore 9 al Parco Bellini con possibilità dinoleggio bici, pranzo e assistere alla 12 ore no stop di musica live del Buscadero day – L’iniziativa

TRADATE – Viaggi spaziali per piccoli astronauti, giochi ed esplorazioni in natura domenica 20 luglio al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta con EcoPlanetario che apre le sue porte con un ricco programma di attività dedicate a grandi e piccoli – L’evento

MASCIAGO PRIMO – Domenica mattina parte dal parcheggio del cimitero un viaggio guidato sul Sentiero Furia, all’interno del Parco del Campo dei Fiori. Un percorso che unisce il fascino della natura incontaminata alla curiosità scientifica, con tappe che raccontano il legame profondo tra l’uomo e il territorio. PArtecipazione gratuita – L’iniziativa

MAMMA E PAPÀ

CATELLANZA – Prorogato il bando della Liuc: c’è tempo fino al 15 settembre per richidere una delle 6 borse di studio dedicate al sostegno attivo dei neogenitori – con figli in arrivo o comunque con meo di 3 anni – nel percorso universitario – Scopri di più

AZZATE – A luglio raddoppia la solidarietà dello Stendipanni: per tutto il mese il mercatino delle Mamme in cerchio propone uno sconto del 50% su tutti gli articoli per promuovere il risparmio, il riuso e il sostegno alle famiglie in difficoltà – Leggi qui

PER TUTTI – Feste degli alpini, cinema sotto le stelle, spettacoli e musica per tutti i gusti: un fine settimana ricco di eventi in provincia di Varese e nei dintorni – Che fare nel weekend