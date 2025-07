Cosa fare con i bambini nel weekend del 25, 26 e 27 luglio a Varese e nel Varesotto

Temporali e schiarite in quest’ultimo weekend di luglio che propone alle famiglie tanti spettacoli all’aperto tra burattini, cinema e circo. E poi un nuovo appuntamento con il Flashbook, una speciale Caccia al tesoro fotografica, viaggi spaziali, esplorazioni e momenti di relax in natura.

EVENTI

VEDANO OLONA – Per la prima volta il FlashBook raggiunge Parco Fara Forni sabato 26 luglio alle ore 14.30 per una mini-maratona di letture per bambini promossa dall’associazione Arte Diem. Partecipazione gratuita – I dettagli

TRADATE – La Festa patronale di Sant’Anna chiude sabato sera con Fuochi d’artificio nel cielo delle Ceppine – L’evento

CADREZZATE – Si chiude lunedì sera con l’immancabile Schiuma party il lungo weekend della Festa al lago sulle rive del lago di Monate, con musica dal vivo e stand gastronomico dalle 19.30 in avanti per tutto il weekend – Il programma

STORIE E SPETTACOLI

ANGERA – La Rassegna Parade fa tappa nl giardino di Amaltheatro a Barzola, venerdì pomeriggio con lo spettacolo per attori e burattini Arlecchino, Pulcinella e Bibitello interpretato dalla compagnia “di casa” – Lo spettacolo

AZZATE – Sabato sera in piazza Cairoli, in occasione della tradizionale Festa di Sant’Anna, la compagnia Raggero trasforma piazza Cairoli in teatro a cielo aperto per famiglie con lo spettacolo Biancaluna – L’evento

BRUSIMPIANO – Sabato sera sul Ceresio si accendono gli Immaginari Circensi con uno spettacolo gratuito fatto di musica, ombre, mimo e fantasia, adatto a tutte le età a cura della compagnia Quelli dell’EuGenio – I dettagli

CAZZAGO BRABBIA – Sabato sera per la rassegna Burattini a Cazzago Brabbia la Corte Zaran, vicino al Municipio si fa teatro per Il Gioppino del burattinaio bergamasco Daniele Cortesi. Evento a ingresso gratuito, confermato anche in caso di pioggia – L’iniziativa

LONATE POZZOLO – Sabato mattina i volontari di Nati per leggere tornano in biblioteca con tante storie per #piccolilettori forti, fino ad un anno di età alle ore 10 e dai 2 ai 6 anni alle ore 11. Partecipazione gratuita – La locandina

CINEMA

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Esterno Notte arriva nel Borgo di Campagnano sabato sera e, in collaborazione con il circolo Acli di Garbiolo propone la proiezione del film d’avventura co splendide immagini delle Alpi Abel – il figlio del vento. Partecipazione gratuita – Il film

TRADATE – Il cortile dell’Oratorio Sant’Anna alle Ceppine si trasforma in cinema all’aperto domenica sera con la proiezione di Kung Fu Panda 4. In caso di maltempo la proiezione sarà al Cinema Grassi. Ingresso gratuito – L’iniziativa

GIOCHI E SPORT

VARESE – Sabato mattina alle ore 10.30 al Parco Zanzi della Schiranna c’è una Caccia al tesoro fotografica, alla ricerca delle aree naturalistiche più suggestive del Lungolago, con la collaborazione delle Gev e del Foto Club Varese. Evento a partecipazione gratuita, annullato in caso di pioggia – L’iniziativa

VARESE – Sabato 26 luglio dalle ore 10 alle 11.30, il Playground Rugby Varese di via Salvore 9 a Giubiano, ospita una nuova tappa di “Minibasket nei quartieri”, iniziativa organizzata da La Casa del Giocattolo Solidale. L’attività è gratuita e aperta a bambine e bambini dai 5 ai 12 anni –L’articolo

IN NATURA

VARESE – Sabato mattina alle ore 10 parte dal parco Zanzi una camminata guidata Raccontando il lago, in riva al Lago di Varese, alla scoperta delle peculiarità botaniche e faunistiche dell’ecosistema del bacino cittadino. Partecipazione gratuita. L’evento sarà annullato in caso di pioggia – Scopri di più

TRADATE – Bagno di suono per rilassarsi tra gong e campane tibetane in natura e il viaggio spaziale per piccoli astronauti Missione Marte sono solo alcune delle attività nella giornata di Porte Aperte in programma domenica 27 luglio al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta con EcoPlanetario per il divertimento di grandi e piccini – L’evento

MAMMA E PAPÀ

CATELLANZA – Prorogato il bando della Liuc: c’è tempo fino al 15 settembre per richidere una delle 6 borse di studio dedicate al sostegno attivo dei neogenitori – con figli in arrivo o comunque con meo di 3 anni – nel percorso universitario – Scopri di più

AZZATE – A luglio raddoppia la solidarietà dello Stendipanni: per tutto il mese il mercatino delle Mamme in cerchio propone uno sconto del 50% su tutti gli articoli per promuovere il risparmio, il riuso e il sostegno alle famiglie in difficoltà – Leggi qui

