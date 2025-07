Cosa fare con i bambini nel weekend del 4, 5 e 6 luglio a Varese e nel Varesotto

Qualche temporale potrebbe dare sollievo dal caldo ma anche modificare alcuni dei tanti eventi in clendario per questo primo finesettimana di luglio tra Varese e Provincia. In caso di pioggia si consiglia quindi di verificare con gli organizzatori la conferma dei tanti eventi proposti a bambini e famiglie tra cinema sotto le stelle, passeggiate in natura e grandi feste di piazza.

EVENTI

VENEGONO INFERIORE – Magia, musica e spettacoli sotto le stelle sabato sera per le vie del paese im una nuova edizione della Notte degli artisti di strada – La manifestazione

TRADATE – Torna il Flashbook, letture a ciel sereno per bambini sabato pomeriggio con L’orto racconta, la prima tappa lombarda della mini maratona di letture per l’infanzia all’aria aperta promossa da Ate Diem a L’Orto di Fra – L’evento

GORLA MINORE – Sabato pomeriggio al Parco Durini arriva l’ambulanza dei pupazzi per una nuova edizione del Parco Incantato, la manidestazione promossa da Avis, Pro Loco e Croce Rossa per avvicinare i più piccoli al mondo del primo soccorso – Il programma

CASTIGLIONE OLONA – Tutto pronto per il Palio dei Castelli : dal 4 al 13 luglio 2025 tornerà la magia della tradizione, fra Corteo storico, Corsa dei cerchi e Corsa delle botti – La manifestazione

CASTELLO CABIAGLIO E ORINO – Il 4 e il 5 luglio i due borghi prealpini si attiveranno in sinergia in nome dell’Energia Lenta e della Gentilezza per dare spazio e ospitalità al Festival della Lentezza, manifestazione che vede la luce all’interno di una progettualità più allargata – Qui tutte le info

CESATE – Musica, giochi e solidarietà: a Cesate tre giorni di festa con “Binda for Children”. Dal 4 al 6 luglio la nuova area feste del centro sportivo di Cesate ospita spettacoli, dj set, griglie, tornei e l’edizione 2025 della “Run for Children”, la corsa tra i boschi delle Groane aperta a tutti – Tutte le info

LUVINATE – Ultimi giorni per la Festa Patronale che coinvolge cittadini di tutte le età, animando il paese con eventi religiosi, culturali e ricreativi – Il programma

SARONNO – Nella sera di sabato 5 luglio, dalle 18 alle 3 di notte, il centro storico si trasformerà in un itinerario musicale con spettacoli, performance artistiche e animazioni per tutte le età per la nuova edizione della “Notte bianca” – L’evento

CERIANO LAGHETTO – Sabato 5 luglio Ceriano Laghetto si anima per la Notte Bianca 2025, una vera e propria maratona di eventi pensata per coinvolgere bambini, famiglie, giovani e anziani con musica, cultura, intrattenimento, sport, gastronomia e spettacolo – I dettagli

ANGERA – Domenica 6 luglio dalle 9 sul lungolago di Piazza Garibaldi c’è un’Anguriata in allegria a cura del Comitato Genitori – Scopri di più

STORIE E SPETTACOLI

ANGERA – Sabato 5 luglio, alle ore 17 nel giardino di Amaltheatro, a Barzola, attori e burattini della compagnia L’aprisogni di Treviso portano in scena Hansel e Gretel nel bosco di città, una versione moderna della favola classica – Lo spettacolo

LEGNANO – Sabato sera nella piazzetta della chiesa della Ponzella dalle 21 ci sarà lo spettacolo di Clown Messieur, che figura – Qui info

CINEMA

CARONNO VARESINO – Un grande classico di Steven Spielberg, il GGG – il Grande gigante gentile è la pellicola protagonista della serata di sabato 5 luglio, alle ore 21.30 nella splendida cornice di Villa Menni dove fa tappa Esterno Notte. Ingesso gratuito – Il Film

MARCHIROLO – Il cinema all’aperto di Esterno Notte venerdì sera alle 21.30 arriva al Parco dei Camiliani e propone a bambini e famiglie la proiezione di Prendi il Prendi il volo (titolo originale Migration), un’avventura di crescita familiare di cui sono protagoniste delle anatre alla scoperta di nuovi mondi, altre possibilità. Ingresso gratuito – La rassegna

VARESE – Jurassic World e dinosauri veri al Miv: doppio appuntamento con il film e la paleontologa Paola D’Agostino. Sabato 5 luglio alle ore 18 l’esperta introdurrà la proiezione de “La Rinascita” con un approfondimento scientifico sulle creature protagoniste – Qui tutte le info

VARESE – Portatevi le sedie, il cinema all’aperto arriva nei quartieri della città. Il primo appuntamento è per lunedì 7 luglio al lido della Schiranna con Capitan America – L’iniziativa

GIOCHI E LABORATORI

CASTRONNO – Spaventapasseri da costruire sabato 5 luglio alle ore 16 nel giardino di Materia Spazio Libero per un pomeriggio creativo per bambini e adulti tra letture, gioco e tradizione contadina – Il laboratorio

VARESE – Domenica pomeriggio a Villa Panza c’è Ars Sonora Kids, due laboratori tra arte visiva e arte sonora, per bambini da 0 a 3 anni e dai 4 ai 7 anni, condotti dalla pianista Anna Pedrazzini, esperta del metodo Gordon – L’inziativa

RESCALDINA – Domenica 6 luglio, all’Osteria LA TELA di Rescaldina avrà luogo l’evento GiocaTELA. Lego e giochi di ruolo saranno i protagonisti del pranzo che, dalle 12.30, prenderà il via – Qui le info

IN NATURA

VARESE – Parte alle 20.30 di venerdì sera dalla Motta Rossa la Lanternata alla scoperta della Rasa: una passeggiata con lanterne nei boschi chiusa da giochi e anguriata per tutti – L’iniziativa

TRADATE – Riparte venerdì sera la nuova edizione dei “Picnic (scientifici) sotto le stelle” al Centro didattico scientifico – EcoPlanetario del Parco Pineta di Appiano Gentile, alla scoperta del cielo notturno e della natura – Qui il programma

ISPRA – Parte sabato mattina alle 7.30 dal lungolago la prima Passeggiata all’alba tra storia e mirtilli da raccogliere promossa dall’Infopoint di Ispra. Un percorso semplice fino al Mausoleo Castelbarco per poi proseguire nel Parco della Quassa – Come partecipare

TRADATE – Una giornata alla scoperta del Sistema Solare, tra viaggi spaziali e percorsi nei boschi, in questa nuova domenica di Porte Aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta con Ecoplanetario – L’evento

LAGO MAGGIORE – Riaprono parchi e giardini, pronti ad accogliere i visitatori con le loro fioriture e paesaggi suggestivi. Dalla Rocca di Angera a Villa Taranto ecco i luoghi che torneranno ad accogliere turisti e visitatori – Scopri di più

VALDILANA (BI) – Dal 1 giugno al 21 settembre tornano tra le montagne di Bielmonte e dell’Oasi Zegna gli imperdibili appuntamenti con le Domeniche in Alpeggio. Esperienze coinvolgenti durante le quali il tempo rallenta e la frenesia della vita quotidiana si dissolve nell’aria fresca dei pascoli alpini. Un’occasione per riconnettersi con la natura e con le radici più profonde della vita rurale – Tutte le informazioni

MAMMA E PAPÀ

PER TUTTI – Feste, sagre, concerti e spettacoli colorano il fine settimana. Calcinate del Pesce festeggia San Pietro Pescatore, È tempo di Palio dei Castelli, a Castiglione Olona. Musica a Ferno con Jazz festival – Che fare nel weekend