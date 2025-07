Cos’è Drin Drin, il movimento “dell’ovvio” che vuole scuotere la politica italiana

Ad invitare a Varese Elsa Fornero è stato il movimento Drin Drin, una nuova realtà politica dalla storia particolare.

Nato dall’idea dell’economista Michele Boldrin e dell’imprenditore e opinionista Alberto Forchielli, il movimento Drin Drin si propone come un’alternativa politica pragmatica e competente, lontana dalle ideologie. Il suo obiettivo? Mettere in pratica soluzioni già note per risolvere i problemi dell’Italia, con il “coraggio dell’ovvio”.

DA DOVE DERIVA IL NOME DRIN DRIN

Il nome “Drin Drin” viene da una rubrica online in cui Boldrin e Forchielli analizzavano con taglio ironico e diretto l’attualità italiana. Proprio durante una di queste dirette, il 7 luglio 2023, è nata la sfida: trasformare quelle chiacchierate in un vero progetto politico. Nel giro di due mesi, oltre 12.000 persone hanno manifestato interesse, e il 6 settembre è stata fondata ufficialmente l’associazione a Imola, con un manifesto e una prima struttura organizzativa.

Drin Drin non è ancora un partito, ma un’associazione che si propone come incubatore di una futura forza politica. I primi passi però sono già stati fatti: il 30 giugno una votazione on line tra gli ormai 15mila iscritti ha deciso di procedere verso la dimensione di partito politico, e sono stati eletti i primi referenti regionali (Per la Lombardia è Massimo Famularo), mentre si stanno formando i cooridnatori territorial: per Varese è Rossella Scisco.

Intanto, sono al lavoro i gruppi tematici che stanno approfondendo la proposta dell’associazione, con lo scopo di realizzare il programma del nascente partito politico, che verrà votato, insieme al segretario nazionale, ad ottobre.

Attivo soprattutto sui social, Drin Drin comincia a farsi sentire anche a Varese con iniziative come quella di presentazione ad aprile, e l’incontro al MIV di mercoledì 9 luglio con l’ex ministra Elsa Fornero.

Per ulteriori informazioni: www.movimentodrindrin.it