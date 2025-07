Costituito l’intergruppo in consiglio regionale a sostegno delle popolazioni di Gaza e Cisgiordania

Martedì scorso, su iniziativa di 25 consiglieri regionali appartenenti a differenti gruppi politici di maggioranza e opposizione, è stato costituito l’intergruppo a sostegno delle popolazioni di Gaza e Cisgiordania.

Si tratta di un’iniziativa umanitaria, che si vuole distinguere con atti concreti, di varia natura: dal sostegno finanziario a progetti di cooperazione con associazioni di volontariato internazionali e locali, alla ricerca nel bilancio regionale di risorse adeguate per gli aiuti organizzati dalla stessa Regione, a rendere duraturo nel tempo l’ospitalità negli ospedali lombardi di bambini e bambine, donne e anziani feriti e bisognosi di cure.

Tra le iniziative in programma è previsto un lavoro comune a partire dal prossimo assestamento di bilancio della Regione, in discussione nel mese di luglio, all’interno del quale reperire risorse di pronto impiego per aiuti umanitari. Sono inoltre previste apposite audizioni di verifica e approfondimento.

All’intergruppo hanno aderito: Paola Bocci (Pd), Marco Carra (Pd), Miriam Cominelli (Pd), Nicola Di Marco (M5S), Luca Daniel Ferrazzi (Misto), Gian Mario Fragomeli (Pd), Sergio Gaddi (FI), Nicolas Gallizzi (Noi Moderati), Pierfrancesco Majorino (Pd), Simone Negri (Pd), Lisa Noja (Iv), Luca Paladini (Patto Civico), Pietro Macconi (FdI), Michela Palestra (Patto Civico), Paola Pizzighini (M5S), Paola Pollini (M5S), Pietro Luigi Ponti (Pd), Paolo Romano (Pd), Onorio Rosati (Avs), Carmela Rozza (Pd), Michele Schiavi (FdI), Chiara Valcepina (FdI), Roberta Vallacchi (Pd), Massimo Vizzardi (Misto), Giacomo Zamperini (FdI).