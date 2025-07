“Costruiamo giocando a Cuveglio”: una domenica insieme coi Lego

Domenica prossima 20 luglio, Cuveglio ospiterà “Costruiamo giocando a Cuveglio”, una manifestazione dedicata al mondo del gioco e della creatività, organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione Fotografia Costruttiva, l’Alto Verbano Bricks, gruppo locale di appassionati Lego e la Comunità Pastorale Giovanni Paolo II. Oltre 40 espositori e appassionati animeranno il centro del paese con una serie di eventi e attività per tutte le età.

La manifestazione si svilupperà in più sedi: il Palazzo Comunale, la sala polivalente, il salone parrocchiale, la palestra e il campo d’atletica delle scuole secondarie. Qui prenderanno vita mostre fotografiche, esposizioni, laboratori e un concorso a tema Lego, con premi messi in palio per piccoli e grandi costruttori. Non mancheranno un mercatino di Minifigures e pezzi Lego, paintball, sfide su piste Polistil e molto altro.

Uno dei momenti più attesi sarà la partecipazione dei cosplayers, che animeranno la manifestazione con i loro costumi ispirati a personaggi del mondo fantasy, guerre stellari e altro. I visitatori potranno interagire con loro, scattare fotografie, lasciarsi sorprendere da performance spontanee e immergersi in un’atmosfera magica e surreale.

Particolarmente interessante sarà la zona “cantiere”, dove verranno ricreate scene di lavoro con camion, ruspe e gru Lego in movimento. Ci sarà anche una dimostrazione di “Sumo robotico Lego” a cura degli attuali campioni europei “ItLug Robotic Team”, mentre i più piccoli potranno cimentarsi nella costruzione libera con premiazioni finali.

In municipio, presso la sala consiliare, in Piazza Marconi 1, si terranno due conferenze. Alle ore 10.30 Michele Gibin, direttore dell’American Southwest Museum di Cavona, parlerà di “La vita è un gioco: come le popolazioni native americane intendevano il gioco tra sacro, pedagogia e profano”. Alle 15.30, Giancarlo Tambasco interverrà su “Il ruolo dei giochi in scatola e dei giochi di ruolo per migliorare le competenze dei nostri ragazzi a scuola”.

Nella piazza davanti al Comune saranno presenti le bancarelle degli hobbisti, un food truck e, a pochi passi, le gelaterie e i bar del centro offriranno ristoro e convivialità.

Esprime la propria soddisfazione l’assessore allo Sport e Tempo Libero del Comune di Cuveglio, Silvano Premoselli: “È uno sforzo importante da parte di questa amministrazione per creare un evento ricco di novità, mai realizzato prima nell’Alto Varesotto. Un’occasione di incontro e socialità attraverso il gioco, per coinvolgere famiglie e giovani in una vera festa di comunità!”.

L’ingresso a tutte le attività è libero e gratuito.

Link dell’evento:

https://www.facebook.com/ events/s/costruiamo-giocando- a-cuveglio/550637004549105/

Informazioni su www.fotografiacostruttiva.com e sulla pagina Meta di Alto Verbano Bricks