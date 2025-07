Cuasso al Monte ospita il secondo appuntamento di “Walls of Words”: l’arte urbana che insegna la pace

Un’opera di Carlotta Albiero per il progetto di Urban Art che arricchisce il territorio con parole di cura, condivisione e gentilezza

Il progetto “Walls of Words” continua con il secondo appuntamento a Cuasso al Monte, dove il 19 e 20 luglio 2025, dalle 9:00 alle 17:00, l’artista Carlotta Albiero darà vita a un’opera dedicata a temi come la cura, la condivisione e la gentilezza. L’evento fa parte di una mostra a cielo aperto che unisce arte contemporanea e paesaggio naturale, e promuove messaggi di pace e solidarietà.

Il progetto “Walls of Words”

“Walls of Words” (WOW) è un museo a cielo aperto di arte urbana, ideato da Max Laudadio e Andrea Ravo Mattoni. Il progetto si sviluppa attraverso una serie di opere uniche realizzate da artisti di fama internazionale, ciascuna ispirata a parole che evocano valori di pace, resilienza e integrazione. Ogni mese un nuovo artista prende parte all’iniziativa, realizzando un totem o un murale che dialoga con il paesaggio e la comunità.

Il secondo appuntamento vedrà Carlotta Albiero impegnata a dare forma a un’opera che celebra valori universali come la “cura”, la “condivisione” e la “gentilezza”. L’opera sarà realizzata a Cuasso al Monte, nella località Cavagnano, lungo il percorso che collega il Parco delle 5 Vette e il comune di Varese.

Un percorso che unisce arte e natura

Le opere di WOW si inseriscono in un percorso che abbraccia il territorio, unendo arte, natura e comunità. Oltre ai totem che saranno posizionati a Cuasso al Monte, il progetto prevede anche un murale dipinto sulla facciata del cimitero comunale. Ogni totem è una testimonianza di come l’arte possa essere un mezzo per costruire ponti tra le persone, rappresentando emozioni e messaggi universali di solidarietà e pace.

La prima opera di questa serie è stata realizzata a giugno da RAVO e REFRENSHINK, e posizionata nel parco della sede della Provincia di Varese.

Il supporto delle istituzioni e delle collaborazioni locali

“Walls of Words” è un’iniziativa che ha il patrocinio della Provincia di Varese e del Comune di Cuasso al Monte, ed è realizzata grazie alla collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Varesotto. Il progetto beneficia del supporto di Fornari srl, con la direzione artistica di Andrea Ceresa e la partecipazione di numerosi artisti di grande fama.

Ogni totem, realizzato su elementi in cemento precompresso autoportanti, sarà dotato di un QR code che permetterà ai visitatori di scoprire informazioni sull’artista, l’opera e il percorso della mostra.

Programma dell’evento

Date: 19-20 luglio 2025

Orari: dalle 9:00 alle 17:00

Luogo: Cuasso al Monte, Località Cavagnano, Via 5 Vette

Per maggiori dettagli sull’iniziativa e per seguire l’evoluzione del progetto, visita il sito ufficiale: www.associazioneon.org.