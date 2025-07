Cuasso al Piano celebra la Festa di San Giacomo Maggiore con messe, letture e momenti comunitari

Torna a Cuasso al Piano la tradizionale Festa di San Giacomo Maggiore, che quest’anno si svolgerà dal 25 al 27 luglio 2025 nella chiesa dedicata al santo, situata in via Guerneri. L’iniziativa è promossa dal Gruppo per la Chiesa di San Giacomo e prevede momenti di preghiera, riflessione e cultura aperti alla comunità.

Il programma delle celebrazioni

Venerdì 25 luglio la chiesa sarà aperta dalle 14 alle 18 e alle 17 si terrà la Santa Messa, seguita da un rinfresco.

Domenica 27 luglio apertura straordinaria dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. Alle 16 è in programma una lettura teatrale con l’interpretazione di un passo della Lettera di San Giacomo e un brano dei Fioretti di San Francesco, a cura di Nicolò Raimondi. Alle 17 si svolgeranno i Vespri solenni di San Giacomo, cui seguirà un momento conviviale.

Accessibilità e parcheggi

La chiesa si trova in via Guerneri a Cuasso al Piano. Per i visitatori sono disponibili parcheggi in diverse aree:

parcheggio di via Guerneri

parcheggio del cimitero

parcheggio di via Don Benzoni

parcheggio delle scuole medie

Gli eventi si terranno anche in caso di maltempo.