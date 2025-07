Cuirone festeggia San Materno: musica e pizza cotta nell’antico forno

Nel weekend del 19-20 luglio Cuirone festeggerà il santo patrono, san Materno, con iniziative laiche e liturgiche che animeranno il paese e coinvolgono la Comunità Pastorale.

Si comincia venerdì 18, ore 21.00 presso la scuola materna, con il concerto al lume di candela a cura dei maestri Chiara Bottelli e Loriano Blasutta. Nella giornata di sabato dalle 19.00 sarà possibile cenare in piazza e gustare della pizza Margherita cucinata nell’antico forno; il menù offrirà anche pasta fredda con verdure saltate e tonno, torte, acqua, bibite, vino e birra. Durante la serata, Sara Palmiero e Michele Piumini (i “Seven Deep”) suoneranno in sottofondo.

Domenica appuntamento in chiesa per la S. Messa solenne alle ore 11.00, che sarà celebrata da don Franco Gallivanone; a seguire, l’aperitivo offerto dalla cooperativa “La Vittoriosa”. In serata, i vesperi alle 17.30, mentre lunedì sera la festa si concluderà con la S. Messa per i defunti della parrocchia alle 20.30.