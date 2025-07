Da Bangkok a Taiwan in bici: a tu per tu con Pietro Franzese, cicloviaggiatore da oltre 5.000 km

Una camminata lenta, un aperitivo condiviso e poi un salto dall’altra parte del mondo, in sella a una bicicletta. Mercoledì 2 luglio a Materia Spazio Libero (via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno), il protagonista sarà Pietro Franzese, cicloviaggiatore e divulgatore ambientale tra i più seguiti in Italia. L’occasione è la seconda tappa del percorso lungo la Via delle Api, il nuovo cammino che collega la stazione di Castronno a Materia, inaugurato lunedì 30 giugno.

Alle 18.30 si parte a piedi, per condividere il tragitto e un modo diverso di abitare il territorio. All’arrivo, nel giardino di Materia, sarà possibile fermarsi per un aperitivo e prepararsi a un racconto, alle 20.30, che porta lontano: oltre 5.000 chilometri percorsi in bici tra Bangkok e Taiwan, attraversando Thailandia, Laos, Vietnam e Cina, tra salite, scoperte e incidenti sfiorati.

Un “viaggio-ricerca” tra paesaggi e fabbriche

Quello di Pietro Franzese non è stato un semplice viaggio, ma un’esperienza di esplorazione e documentazione, che ha unito natura, relazioni e osservazione industriale. Il cicloviaggiatore ha infatti toccato i luoghi dove nascono molti dei prodotti usati nel mondo della bici, visitando da vicino le realtà produttive di marchi come Vittoria, Giant, FSA, SRAM, Crankbrothers e Ravemen.

«La manodopera a basso costo ha un ruolo, certo, ma oggi è soprattutto l’expertise industriale a fare la differenza. A Taiwan ho potuto osservare la rapidità con cui si passa dal design alla produzione su larga scala» racconta Franzese, che ha visitato gli uffici Crankbrothers a Taichung, cuore dell’industria ciclistica asiatica.

Emozioni e difficoltà lungo la strada

Tra i momenti più intensi del viaggio, Franzese ha citato la costa del Vietnam, il parco nazionale di Khao Yai in Thailandia, ricco di fauna selvatica, e soprattutto i 450 km della costa orientale di Taiwan, tra scogliere e spiagge dal fascino caraibico. A rendere il tutto ancora più memorabile, un incidente in bici che avrebbe potuto fermarlo, ma che si è invece trasformato in un altro passaggio da raccontare.

«Mi sono sentito accolto ovunque, anche in contesti in cui chi viaggia in bici è ancora visto come un alieno. Ho cercato di portare un messaggio di curiosità e positività in luoghi che vivono con difficoltà molto diverse dalle nostre, come in Cambogia».

La bici come messaggio sociale

Parallelamente al viaggio, Pietro ha sostenuto una campagna di raccolta fondi per la ONLUS World Bicycle Relief, che fornisce bici robuste e funzionali a studenti e lavoratori in paesi a basso reddito. Grazie al supporto della sua community, sono state donate quattro biciclette.

«La bicicletta è il mezzo più bello del mondo: non inquina, brucia grassi e può cambiare la vita. È anche un ponte tra mondi lontani».

Una serata da non perdere

L’incontro e camminata di mercoledì 2 luglio sarà l’occasione per ascoltare in anteprima il racconto di questo viaggio, con immagini, aneddoti e riflessioni.

Per chi desidera partecipare, l’appuntamento è alle 18.30 con partenza da Materia per il cammino lungo la Via delle Api. L’arrivo è previsto sempre a Materia, con aperitivo nel giardino e inizio dell’incontro alle 20.30.

L’accesso alla caffetteria è riservato ai soci dell’associazione Anche Io APS (tessera annuale 15 euro), maggiori informazioni: materiaspaziolibero.it

