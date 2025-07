Da Cardano alle Alpi valdostane: Dario Tubaldo riparte in bici con “Ritorno al Breithorn”

Otto mesi dopo la prima visione del documentario Ritorno al Breithorn, presentato lo scorso ottobre nella Sala Congressi di Valtournenche, Dario Tubaldo torna in viaggio. Il regista e videomaker originario di Cardano al Campo lancia ora un progetto che unisce cinema, sport e racconto del territorio: un tour estivo in bicicletta tra le valli della Valle d’Aosta, con sei tappe di proiezione in sei luoghi simbolo della regione.

Il progetto si svolgerà dal 26 al 30 luglio e collegherà le proiezioni con un percorso di 370 km in bicicletta, partendo dal Castello di Fénis, luogo simbolico da cui nel film inizia il “ritorno” verso il Breithorn, e arrivando fino ad Aosta.

Il film, diretto insieme a Luca Cusani, racconta l’esperienza personale di Tubaldo che, dieci anni fa, fu travolto da una valanga proprio sul Breithorn, sopravvivendo grazie al provvidenziale intervento dei compagni di cordata. Quel momento, ripreso dalla sua videocamera, è diventato l’inizio di una narrazione più ampia: un racconto di montagna, amicizia e memoria, che ha già raccolto l’attenzione di oltre mille spettatori in diverse serate invernali e primaverili, tra cui una tappa molto partecipata a Materia Spazio Libero.

Calendario delle proiezioni

– 26 luglio: Gressoney-Saint-Jean – Sport Haus (Località Tschoarde 1) – ore 21.00

– 27 luglio: Champoluc – Sala Monterosa Terme (Place Ramey) – ore 21.15

– 28 luglio: Breuil-Cervinia – Palatenda Cervino CineMountain – ore 21.00

– 29 luglio: Courmayeur – Jardin de l’Ange (via Roma 88) – ore 21.15

– 30 luglio: La Thuile – Salone Arly – ore 17.00

– 30 luglio: Aosta – Bataclan Restaurant & Music (Piazza Arco d’Augusto 15) – ore 21.30

Bike Tour – tappe del percorso

Il tour ciclistico sarà affrontato giorno per giorno da Tubaldo, ma aperto anche a chi vorrà unirsi lungo il percorso.

Ecco il dettaglio delle tappe:

– 26 luglio – Castello di Fénis > Gressoney: 70 km – 1.300 m D+

– 27 luglio – Gressoney > Champoluc: 70 km – 1.300 m D+

– 28 luglio – Champoluc > Cervinia: 60 km – 1.700 m D+

– 29 luglio – Cervinia > Courmayeur: 90 km – 900 m D+

– 30 luglio – Courmayeur > La Thuile > Aosta > Fénis: 70 km – 550 m D+

Il progetto è sostenuto da realtà valdostane, italiane e internazionali che hanno scelto di supportare il messaggio del film: una montagna autentica, vissuta non come sfida, ma come spazio di relazioni, ascolto e consapevolezza.

Con questa iniziativa, Dario Tubaldo porta fuori dallo schermo il messaggio del suo film, trasformando il viaggio di ritorno verso il Breithorn in un gesto collettivo, aperto a chiunque voglia condividere la strada, le emozioni e la bellezza della montagna.