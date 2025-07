Da Gavirate e Varese l’ossatura della Nazionale Under 23 per i Mondiali di Polonia

Un quinto della nazionale Under 23 di canottaggio arriva dal Varesotto. Il conto è presto fatto, in vista dei Mondiali della massima categoria giovanile in programma a Poznan, in Polonia, tra il 23 e il 27 luglio prossimi: dieci convocati sui 50 della delegazione azzurra arrivano dalle cantere di Gavirate e Varese.

In acqua ci saranno quindi sei vogatori provenienti dal club rossoblu del presidente Giorgio Ongania e quattro portacolori della società gialloazzurra diretta da Paolo Consonni.

Un gruppo assai nutrito che comprende diversi atleti che si sono già affacciati su palcoscenici senior di alto livello e al quale va aggiunto un undicesimo (e prestigioso) nome, quello di Giovanni Calabrese, presente con il ruolo di head coach e quindi braccio destro e operativo del direttore tecnico Antonio Colamonici.

A Poznan, con il body azzurro, la Canottieri Gavirate schiera anzitutto Aurora Spirito, Alessandro Timpanaro e Luca Borgonovo, tutti già convocati dalla nazionale maggiore in coppa del mondo. Lo stesso vale per la timoniera Ilaria Colombo. Il gruppo è completato da due figure reclutate dai rossoblu: il barese Giuseppe Bellomo e l’italo-monegasca Gaia Umbra Chiavini che ha fatto esperienza negli USA all’università di Southern California.

La Schiranna invece fornisce alla Nazionale under 23 l’accoppiata consolidata (remano in due senza) formata da Tommaso Cinquantini e Lorenzo Cracco; con loro anche Enea Luca Mulas che lo scorso anno vinse il bronzo iridato U23 sul quattro di coppia e Sebastiano Renzi, umbro tesserato per il club varesino.