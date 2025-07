Da ottobre la Liuc avvia un master per diventare protagonisti del Made in Italy

Formare i professionisti di domani capaci di raccontare, promuovere e guidare l’eccellenza del Made in Italy nel mondo. È questo l’obiettivo del Master “Strategie per le imprese del Made in Italy – MADEin”, che prenderà il via il 15 ottobre 2025 a Milano, nella sede di Pambianco, con una formula ibrida pensata per andare incontro alle esigenze di studenti e professionisti.

Un percorso per promuovere l’eccellenza italiana

Realizzato in collaborazione con Pambianco, realtà di riferimento nella consulenza alle imprese del lifestyle italiano, il master è rivolto a chi vuole acquisire competenze concrete per valorizzare i brand italiani sui mercati globali.

Cosa offre il Master MADEin

Il percorso formativo si distingue per un approccio interdisciplinare che integra marketing, comunicazione e strategia. Durante il master, i partecipanti lavoreranno su progetti concreti insieme a brand di rilievo internazionale, confrontandosi con una faculty composta da docenti universitari e manager del settore.

Tra i principali punti di forza:

Sviluppo di competenze in brand management e valorizzazione del Made in Italy a livello globale

Partecipazione a progetti reali in collaborazione con aziende italiane

Networking con professionisti del settore e opportunità di carriera

Possibilità di proseguire gli studi accedendo direttamente al secondo anno di Laurea Magistrale in LIUC, con il conseguimento di due titoli in due anni

Una doppia opportunità formativa

Il master rappresenta anche un’opportunità accademica: grazie alla partnership con LIUC – Università Cattaneo, al termine del percorso è possibile iscriversi direttamente al secondo anno della laurea magistrale, ottenendo così una doppia certificazione in tempi ridotti.

Le iscrizioni sono già aperte, con modalità di frequenza sia in presenza che online, per rendere il master accessibile anche a chi lavora o vive lontano da Milano.