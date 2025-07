Da Regione Lombardia oltre un milione e 300mila euro per la difesa del suolo nel Varesotto

La Regione Lombardia ha approvato il nuovo Programma 2025-2027 per la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, stanziando oltre 24 milioni di euro per 50 interventi su tutto il territorio lombardo. Alla provincia di Varese sono destinati 1,32 milioni di euro, con quattro opere ritenute urgenti e prioritarie.

Nel dettaglio, 700.000 euro andranno a Maccagno con Pino e Veddasca per la mitigazione del rischio frana nell’abitato della frazione di Armio, una delle aree più vulnerabili del territorio montano. A Barasso sono destinati 150.000 euro per intervenire sul torrente Boschetti, soggetto a dissesti idrogeologici. A Gavirate sono stati stanziati 200.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria e regimazione del reticolo idrico minore, opera cofinanziata anche dal Comune con 190.000 euro. Infine, Cassano Valcuvia riceverà 70.000 euro per la messa in sicurezza di via Campi Lunghi, area interessata da movimenti franosi.

Il piano regionale prevede interventi di sistemazione di versanti, messa in sicurezza di corsi d’acqua e manutenzione straordinaria delle infrastrutture a rischio, in stretta collaborazione con i Comuni e gli enti locali. Un investimento importante per la prevenzione dei danni da maltempo e la tutela delle comunità del territorio.