Da Solbiate Arno a Tashkent per il sogno azzurro: Lorenzo Antonio Basso ai Mondiali U19

A Tashkent per inseguire un sogno: quello di salire di nuovo su un podio della pallavolo internazionale. Nella capitale dell’Ukzbekistan vanno in scena i Campionati Mondiali maschili under 19 e nella spedizione azzurra c’è anche un talento varesotto che ha già avuto l’onore di conquistare una medaglia per l’Italia.

Lorenzo Antonio Basso, classe 2008, è nato a Tradate ed è originario di Solbiate Arno, gioca nel ruolo di libero ed tra i giocatori più attesi nella squadra diretta dal commissario tecnico Francesco Conci. D’altra parte Basso un anno fa è stato tra i protagonisti della vittoria iridata ottenuta dall’Italia in Bulgaria a livello di under 17 e negli ultimi dodici mesi ha messo nel proprio bagaglio ulteriori esperienze di rilievo.

Dopo l’oro mondiale il talento di Solbiate Arno si è tolto la soddisfazione di essere convocato più volte, 16enne, dalla prima squadra della Gas Sales Bluenergy Piacenza di Superlega, la società che due anni fa lo ha inserito nel proprio settore giovanile. Per Basso un’altra grande soddisfazione è stata la nomina a miglior libero italiano al Trofeo delle Regioni della passata stagione.

La “genesi sportiva” di Lorenzo Antonio Basso è stata a Mornago dove ha iniziato a giocare con l’Insubria Volley e dove è rimasto – Mornago Volley – fino alla chiamata di Piacenza. Decisivo “l’occhio” di un ex giocatore di lungo corso, il varesino Cristian Casoli, che ha allenato il libero di Solbiate Arno e lo ha segnalato alla società emiliana. Piacenza ha dimostrato fiducia in Basso e lo manderà in prestito al Cus Cagliari per la stagione 2025-26: i sardi militano in Serie A3 e, a loro volta, daranno spazio al giovane varesotto che potrà giocare così titolare in un campionato senior impegnativo.

Prima di pensare al club però c’è Tashkent da conquistare. Da casa mamma Stella, papà Paolo e la sorella Soleila faranno il tifo insieme ai tanti amici che Lorenzo Antonio ha conosciuto tra il paese, le scuole e il mondo della pallavolo. Per arrivare al top in Uzbekistan, gli azzurrini hanno trascorso un lungo periodo di preparazione a Camigliatello Silano, in Calabria: da lì si sono spostati a Napoli per il lungo viaggio in direzione Tashkent, via Istanbul. Polonia, Tunisia, Egitto, Spagna e Iran sono le prime cinque avversarie sulla strada di un nuovo sogno, per Basso e per i suoi compagni.

ITALIA UNDER 19 – I CONVOCATI

Federico Argano, Alessandro Benacchio (Powervolley Milano 2.0); Bryan Argilagos (Sir Safety Perugia); Lorenzo Antonio BASSO (C.U.S. Cagliari); Simone Bertoncello, Manuel Hristo Zlatanov (GS Por. Robur Costa 2030); Lorenzo Ciampi (Volley Milano); Nicolò Garello (Pall. Macerata); Andrea Giani (Trentino Volley); Simone Porro (Emma Villas Vitt Chiusi); Luca Romano (Team Volley Napoli); Jacopo Tosti (Cisterna Volley).