“Da tre anni nessuna agevolazione per anziani, disabili e famiglie in difficoltà a Varese” la denuncia di Angei

Nessuna agevolazione tariffaria, nè contributi per l’integrazione del canone per disabili e anziani. In compenso, con la nascita della Tarip – la tariffa puntuale per i rifiuti – è aumentato il costo complessivo del servizio per le famiglie.

È sulla base dei risultati degli accessi agli atti da lui richiesti che arriva la dura presa di posizione di Stefano Angei, vicecapogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Varese: «A seguito di alcune istanze di accesso agli atti, presentate dalla Lega su segnalazione dei cittadini, possiamo affermare con chiarezza che questa giunta non ha alcun interesse nel sostenere anziani, disabili e persone in difficoltà economica. I dati ufficiali lo confermano: per la voce di bilancio “contributi per agevolazioni tariffarie” relativi agli anni 2023, 2024 e 2025, il Comune di Varese ha stanziato zero euro di risorse proprie. Un dato inaccettabile».

Angei prosegue sottolineando come anche altre voci di bilancio risultino completamente scoperte: «Invece – prosegue –, con l’introduzione della TARIP, la tariffazione puntuale dei rifiuti, ha aumentato i costi per tutte le famiglie varesine. E anche altri capitoli di bilancio risultano completamente privi di fondi comunali: ad esempio, i contributi per l’integrazione del canone di locazione destinati ad anziani e disabili, che da tre anni non ricevono un solo euro dal Comune. Una situazione grave, che dimostra come, di fronte ai problemi reali, questa amministrazione si volti dall’altra parte».

Davanti a queste informazioni, è stato ovviamente duro il commento del Segretario cittadino della Lega, Marco Bordonaro: «La sinistra, che si è sempre vantata di essere dalla parte dei più deboli, ha dimostrato di non essere all’altezza. Dopo otto anni di governo, è chiaro a tutti: la sinistra radical chic che guida Varese è lontana anni luce dai problemi reali della gente».